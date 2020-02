FOTO: Novomeški simfoniki v znamenju dveh jubilejev

8.2.2020 | 12:05

Novomeški simfoniki so znova navdušili polno dvorano občinstva v športni dvorani Marof.

Orkester je zaigral pod taktirko Mira Sajeta.

Matija Slak in Sandi Franko - slednji je orkester vodil deset let.

Novo mesto - Tradicionalni koncert novomeškega simfoničnega orkestra na predvečer kulturnega praznika je bil letos v znamenju dveh lepih jubilejev - 30. obletnice delovanja orkestra, ki je prvič nastopil 7. februarja leta 1990 v Domu kulture, in 100. obletnice Novomeške pomladi, ki jo bodo v Novem mestu obeleževali skozi vse leto.

26. septembra leta 1920 je namreč zaspano dolenjsko prestolnico "stresla" mlada ustvarjalna generacija tedanjih novomeških gimnazijcev in študentov, med njimi so bili Anton Podbevšek, Miran Jarc, Božidar Jakac, Marjan Mušič, Ivan Čargo, Zdenko Skalicky, Marij Kogoj in drugi.

Simfoniki so sinoči pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta znova pripravili izjemen glasbeni večer, polno športno dvorano Marof so navdušili s sedmimi skladbami domačih in tujih ustvarjalcev. Sinočnjo glasbeno zgodbo so začeli s Carmen Georgesa Bizeta, nadaljevali s skladbami Kol Nidrei Maxa Brucha, Huapango mehiškega skladatelja Josea Pabla Moncaya, ljudsko Zrejlo je žito v priredbi Roka Goloba, Meine Lippen, sie küssen so heiss Franza Leharja in Pesem srečnega popotnika ter končali z Webrovim fantomom iz Opere, piko na i pa dodali še z dvema skladbama.

Sedanji in nekdanji ravnatelj novomeške glasbene šole: Matija Slak in Zdravko Hribar.

V prvi vrsti gostje z županom Gregorjem Macedonijem.

Matija Slak in Petra Božič

S simfoniki so kot solistke nastopile odlične violončelistka Zala Vidic, sopranistka Ana Berus in mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran. Slednja je zapela že omenjeno Pesem srečnega popotnika, ki jo je po besedilu Severina Šalija za drugo izvedbo koncerta leta 1991 uglasbil tedanji ravnatelj novomeške glasbene šole Marjana Kozine Zdravko Hribar, ki je pri tej skladbi prevzel tudi dirigentsko palico.

Ob tej priložnosti je ravnatelj glasbene šole Matija Slak petim profesorjem in še aktivnim članom novomeškega orkestra podelil plakete za ustvarjalni prispevek in 30-letno sodelovanje v orkestru: Petri Božič, Antonu Homanu, Ernestu Jazbecu, Miru Tomšiču in Branki Zorić Jazbec, plaketo za 10-letno uspešno vodenje in ustvarjalni prispevek novomeškega simfoničnega orkestra pa Sandiju Franku, ki je orkester vodil od leta 2006 do 2016, nato pa dirigentsko palico predal Miru Sajetu.

V nagovoru zbranim glasbenikom in občinstvu je novomeški župan Gregor Macedoni v luči stoletnice Novomeške pomladi uvodoma poudaril, da se glede na ustvarjalni naboj in potencial različnih generacij ni bati, da bo umetnost v Novem mestu umolknila in da bi novomeška kultura »izgubila svoj glas«. V nadaljevanju pa je bil njegov govor predvsem velik poklon ženskam, ki tistega jesenskega dne pred 100 leti niso bile kljub takratni avantgardnosti vključene v noben dogodek.

»Tisto, kar je danes drugače kot pred stotimi leti, je dejstvo, da se je zgodila ženska. Zgodil se je preboj žensk v umetnosti oziroma njihov preboj na vsa polja družbeno-angažiranega delovanja. Danes ženske samozavestno vstopate v polje javnega, vidnega in ustvarjalnega izražanja. Vendar, še vedno v svoj uspeh vložite več napora in dokazovanja kot moški v primerljivih panogah,« je med drugim dejal ter napovedal, da bo mestna občina v sodelovanju z Društvom Este=etika, Društvom za razvijanje prostovoljnega dela in Založbo Goga trasirala tematsko pot, ki bo spomnila na pomen in delovanje novomeških žensk s konca 19. in začetka 20. stoletja.

Pod scenarij sinočnjega večera sta se podpisala Tomaž Koncilja in Carmen L. Oven - slednja je ob Luki Bregarju tudi povezovala program. Za scenografijo, seveda v duhu Novomeške pomladi, so poskrbeli v Mladinskem društvu Goga iz novomeške gimnazije, njena člana Jaka Kunej in Maruša Penca Kocjan pa sta nastopila z interpretacijama pesmi Antona Podbevška in Mirana Jarca.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

