Ti si življenja mojga magistrale

8.2.2020 | 14:30

Priznanja in plakete slavček so podeljevali Nina Šalamon, Pavle Ravnohrib in Ida Zagorc.

Šentlora se je spet odrezala.

Dvorana KC Primoža Trubarja je bila polna. V prvi vrsti gostje.

Šentjernej - Ti si življenja mojga magistrale je bil naslov osrednje občinske slovesnosti, ki so jo pred dnevi ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili OŠ in Občina Šentjernej. V Kulturnem centru Primoža Trubarja so se pred številčnim občinstvom znova predstavili osnovnošolci in dokazali svojo umetniško ustvarjalnost, nastopilo pa je tudi nekaj gostov.

Nastopilo je več kot dvesto otrok iz matične in podružnične šole Orehovica, med njimi gledališčniki, recitatorji, pevci in plesalci. Odrezali so se tudi lutkarji in se tako spomnili učiteljice, igralke, režiserke in lutkarice Vlaste Tavčar (1908-1983), ki je zaznamovala kulturno življenje v Šentjerneju.

Osrednja tema je letošnje proslave je bila Prešernova poezija in tako je bilo slišati Turjaško Rozamundo, Povodnega moža, Krst pri Savici,… Scenaristka in režiserka predstave je bila Lucija Kuntarič, ki se je znova izkazala.

Na proslavi so podelili plakete in priznanja slavček, najvišja priznanja učencem šole za vidne dosežke na področju književne, likovne, glasbene in igralske ustvarjalnosti. Šentjernejska šola namreč upravičeno nosi naziv kulturna šola, saj se lahko pohvali z mnogimi kulturnimi dejavnostmi, v katerih lahko mladi uresničujejo svoje interese, izražajo talente, itd.

Pavle Ravnohrib navdušen nad Šentjernejčani

Pavle Ravnohrib je bil navdušen nad kulturnim programom mladih Šentjernejčanov.

Prejemnice priznanja slavček

Janez Selak

Slavčke že nekaj časa na predlog Ide Zagorc podeljujejo vsak dve leti, letos je bilo to trinajstič zapored in kot je poudarila v.d. ravnateljica šole Nina Šalamon, gre zahvala tako mladim kulturnikom kot njihovim mentorjem, ki predano delajo z njimi. »Biti kulturnik ni vedno preprosto, a biti umetnik je poslanstvo in pri poslanstvu se ne sprašuješ, ali je ali ni težko, ampak enostavno delaš in počneš,« je povedala Šalamonova.

Osrednji gost prireditve je bil igralec Pavle Ravnohrib, ki je pred leti v igranem filmu o Prešernu upodobil našega največjega pesnika. V pogovoru z Leo-Marijo Colarič Jakše se je dotaknil izzivov današnjega časa in kulture in poudaril, da se giblje v visokih kulturnih krogih in je velik pesimist. A proslava v Šentjerneju ga je navdala z optimizmom: » Danes sem izjemno vesel in presenečen, ko sem videl toliko mladih, ki se zanima za kulturo, ki se zaveda svojih korenin. To mi daje voljo do življenja,« je Šentjernejčane pohvalil slavnostni govornik ter dejal, da so s prireditvijo, v kateri je bil osrednja nit Prešeren in njegova dela, dokazali, da se da z visoko kulturo priti med običajne ljudi.

Podžupan Janez Selak je v vlogi župana poudaril pomen kulture in kulturne dediščine, ki jo mladi morajo gojiti, navdušil pa je z besedami: »Prešerna je lahko veliko. Prešerna ni nikoli preveč.«

Besedilo in foto: L. Markelj

