Voznik štirikolesnika s ceste v drevo

8.2.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes popoldne ob 16.35 je pri naselju Hinje v občini Žužemberk voznik štirikolesnika zapeljal s ceste in trčil v drevo. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so poškodovanega voznika na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorelo v kurilnici hiše

Popoldne ob 15.42 je v naselju Velike Malence v občini Brežice je gorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Krška vas in Skopice, ki so požar ob peči centralne kurjave pogasili in prostor prezračili. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorela suha trava, podrast…

Danes ob 14.09 je v bližini ulice Muhaber v Novem mestu gorela suha trava, podrast in grmičevje na površini okoli 300 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili.

Ob 15.25 je ob Grajski cesti na Otočcu gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 16.37 je na Drski v Novem mestu na področju Mrzle doline zagorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so požarišče, kjer je ogenj že skoraj ugasnil, pregledali in dokončno pogasili. Gorelo je na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Ob 17.26 je pri naselju Dobruška vas v občini Škocjan gorela suha trava in podrast. Ogenj so pogasili gasilci PGD Grmovlje. O požaru so obveščeni policisti PU Novo mesto.

V nedeljo se bo okrepil JZ veter

Po podatkih Urada za meteorologijo in hidrologijo, Agencije RS za okolje, se bo v nedeljo krepil jugozahodni veter, ki bo najmočnejši v noči na ponedeljek in v ponedeljek čez dan. Najvišje hitrosti vetra bodo v severovzhodni Sloveniji in v višjih legah. Veter bo predvidoma v ponedeljek zvečer oslabel.

L. M.