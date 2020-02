Septembra gradnja nadomestnega otroškega vrtca Loka

Črnomelj - Črnomaljska občina namerava septembra začeti z gradnjo nadomestnega otroškega vrtca Loka, v katerega bodo do začetka septembra prihodnje leto preselili problematično vrtčevsko enoto na Majerju in to nato opustili.

Naložba naj bi terjala nekaj več kot 3,1 milijona evrov, pri čemer si občina nekaj več kot 460.000 evrov obeta iz Eko sklada. Koordinatorica projektne pisarne Občine Črnomelj Anita Jamšek je na nedavni novinarski konferenci ob občinskem prazniku povedala, da za dvonadstropni deset-oddelčni vrtec s spremljajočimi prostori do konca avgusta pričakujejo končanje projektne dokumentacije, vsa soglasja in gradbeno dovoljenje. Z gradnjo nadomestnega otroškega vrtca Loka bodo prišli do 1500 kvadratnih metrov dodatne površine in tako rešili prostorsko stisko preostalih črnomaljskih vrtcev, je dodala.

Na občini so se sicer pred letom odločili, da vrtca Loka ne bodo gradili v prvotno predvidenem javno-zasebnem partnerstvu. Črnomaljski župan Andrej Kavšek je pojasnil, da so se tako odločili, ker so po prejeti revidirani ponudbi kandidata za izvedbo v javno-zasebnem partnerstvu ocenili, da takšna izvedba ne bi bila gospodarna in ekonomična.

Ponudba, ki so jo prejeli v okviru postopka javnega naročanja, je namreč presegala ocenjeno vrednost projekta, ki so jo opredelili v sklepu o začetku postopka in jo je naročnik povzel iz izdelane predinvesticijske projektne zasnove. Občina je zato prvotni postopek končala brez izbire kandidata in lani sama začela postopek pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo novega vrtca na Loki, je še dejal župan.

Po podatkih občine je cilj naložbe sodoben vrtec s predvidenimi desetimi oddelki s spremljajočimi prostori in prostori za osebje. Naložba bo obsegala tudi zunanjo ureditev novega otroškega vrtca.

Kot je znano, je črnomaljsko vrtčevsko enoto s približno 30 otroki na Majerju po negodovanju staršev nad tamkajšnjimi razmerami konec leta 2017 obiskala inšpekcija in ugotovila več nepravilnosti ter šolskemu ministrstvu posledično predlagala njegov izbris iz razvida izvajalcev javno veljavnih programov. Takratno občinsko vodstvo pa se je odločilo, da bo enoto preselilo v novozgrajeni nadomestni vrtec Loka in enoto na Majerju ukinilo.

