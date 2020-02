Kulturni razgled po mestu

9.2.2020 | 12:00

Številni Novomeščani so Prešernov dan izkoristili za spoznavanje svojega mesta.

Novo mesto - Kolikokrat hitimo skozi staro mestno jedro, pa se v naglici ne ozremo naokoli - po stavbah, drobnih detajlih, zanimivostih, zgodovinskih obeležjih? Če ne drugače, je kulturni praznik, 8. februar, primeren trenutek, da se zaustavimo, globoko vdihnemo in se razgledamo po domačem mestu. TIC Novo mesto je letos že 19. leto povabil na brezplačen voden ogled Novega mesta.

Kakih 70 udeležencev se je zbralo v Kandiji, pri kipu Leona Štuklja, nasproti nekdanjega Vindišarjevega hotela. Ne po naključju! Pred sto leti je bila namreč v Vindišarjevem salonu 1. pokrajinska umetniška (likovna) razstava, ki je bila odprta od 26. septembra do 11. oktobra 1920 in je naznanila novomeško kulturno pomlad.

Zgodovino mesta je udeležencem pomagala spoznavati izkušena vodnica Marjanca Trščinar Antić.

Staro in mlado se je najprej podalo v Jakčev dom, kjer so si še pred uradno otvoritvijo ogledali razstavo Božidar Jakac in Veno Pilon, 50 let prijateljstva.

Ob vodenem sprehodu skozi mesto so nato spoznavali čas novomeške pomladi in njene glavne akterje, med katerimi sta bila poleg Antona Podbevška, Mirana Jarca in drugih tudi Leon Štukelj in Božidar Jakac. Trščinar-Antičeva je poskušala čas novomeške pomladi obiskovalcem približati tudi s prebiranjem odlomkov Jarčeve in Podbevškove poezije. Ob ogledu obnovljenega Glavnega trga je razkrila še zgodovino Novega mesta in trga ter pozvala udeležence, naj tudi sami z obiski prireditev in lokalov v mestu poskrbijo, da bo staro mestno jedro tudi zares zaživelo.

