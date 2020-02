Suhokranjske gospodinje pokazale, kaj vse znajo

9.2.2020 | 09:00

Jožica Košiček je na letošnjo razstavo prinesla številne dobrote.

Predsednica Društva kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk Tadeja Lavrič

Polna miza dobrot

Slavnostna gostja je bila mag. Jelka Mrvar.

Žužemberk - Članice Društva kmečkih žena Suha krajina – Žužemberk so včeraj pripravile že 24. razstavo suhokranjskih dobrot, ki je bila znova prava paša za oči. Številni obiskovalci, ki so se dopoldan udeležili odprtja razstave, so lahko videli, kaj vse znajo suhokranjske gospodinje narediti s svojimi spretnimi rokami, predvsem pa so se lahko prepričali, da imajo ogromno kuharskega znanja in domišljije.

Vsako leto se potrudijo, da na mize položijo kaj novega, poleg krušnih izdelkov pa so bili razstavljeni tudi med in izdelki iz medu, ročna dela, izdelki domače obrti in izdelki otrok iz žužemberškega vrtca. Vsaka razstava je zato nekaj posebnega, z njo pa želijo ohranjati bogato kulturno dediščino babic in dedkov ter jo prenašati na mlajše rodove. Ker je bil včeraj slovenski kulturni praznik, je predsednica društva Tadeja Lavrič, nekaj besed povedala o kulturi prehranjevanja: »Prehranjevanje ni le potešitev lakote, je mnogo več. Je obred, doživetje, način preživljanja prostega in poslovnega časa, v katerega so vključeni tradicija, kultura, vera in zgodovina posameznega naroda. Kultura prehranjevanja ne vključuje le hrane, pač pa tudi primeren ustrezno okrašen prostor, pogrinjek z vsemi posebnostmi posameznega obroka, dekoracijo mize, pijačo in ne nazadnje tudi primerno obnašanje.«

S prehranjevanjem po njenem mnenju sporočamo, kdo smo, od kod prihajamo, sporočamo našo kulturo, socialni status, odnos do drugih in drugo. »Hrana torej ni samo hrana, ampak vsebina kulture. Hrana vpliva na nas, nas označuje, izgrajuje in dopolnjuje. Lahko nas združuje ali odtujuje. V preteklosti so s prehranjevanjem povezani običaji označevali posameznikovo moč in družbeni status,« je poudarila Lavričeva.

Suhokranjske kmečke žene idejo za ustvarjanje dobijo tudi na kuharskem tečaju, ki ga v društvu pripravijo na začetku leta. Pred dnevi se je v žužemberški osnovni šoli zbralo skoraj petdeset uka željnih članic in drugih gospodinj. Dekleta in žene so s pomočjo priznane kuharice Valerije Pureber pripravile mesno in zelenjavno lazanjo, puranjo in telečjo rulado, ajdovo rulado z domačo marmelado, kruhove cmoke in še nekaj jedi, na koncu pa spekle tudi potico.

Jožica Košiček iz Zafare pravi, da se kuharskih tečajev zelo rada udeleži, saj vedno izve kaj novega, gre pa tudi za prijetno druženje. Na letošnjo razstavo je prinesla številne dobrote. »Da je malo drugače, sem naredila piškote iz ajdove moke, rogljički so iz kuhanih rumenjakov, prinesla sem še sončnico z orehovim nadevom in skutino pito. Dobrote rada spečem ob praznikih, praznovanju rojstnega dne in drugih posebnih priložnostih. Na ta način malo pocrkljam domače,« je povedala.

Na razstavi rada sodeluje tudi Vlasta Jaklič iz Žužemberka, ki je članica društva že vrsto let. Tokrat je različnih vrst drobnega peciva, predstavila pa se je še z izdelki ročnih del, ki se ponašajo s certifikatom Art & Craft Slovenija.

Odprtja razstave se je udeležil tudi župan Jože Papež, ki je dejal, da zagnane in marljive članice društva pomembno prispevajo k pestremu dogajanju v občini, s tem, ko se udeležujejo različnih tekmovanj, pa širijo tudi njeno prepoznavnost. »Upam, da boste s to tradicijo nadaljevale,« je dodal.

Slavnostna gostja je bila nekdanja ravnateljica žužemberške osnovne šole mag. Jelka Mrvar, ki se dobro spominja začetkov društva. Ti segajo v leto 1995, leto zatem ko je prevzela vodenje šole. Z zagnanostjo in marljivostjo so se kmečke žene lotile dela. Večkrat na leto so na šoli pripravile kuharski tečaj, po njem pa se je kuhinja vedno svetila kot nova, se spominja Mrvarjeva, ob tem pa je dodala, da jih je potem v ponedeljek v hladilniku čakalo sladko presenečenje.

Društvo že vrsto let pri pripravi razstave sodeluje s šolo. Učenci si jo tudi ogledajo in Mrvarjeva je prepričana, da tudi to pripomore k ohranjanju kulinarične in etnološke dediščine. »Razstava zagotovo izkazuje ljubezen do Suhe krajine in suhokranjske kulture,« meni Mrvarjeva, ki je pohvalila zavzetost gospodinj, da že toliko let z domačimi čebelarji in vinogradniki pripravljajo tako bogato razstavo.

Na odprtju razstave so v kulturnem programu, ki ga je povezovala Lilijana Hrovat, nastopili učenci žužemberške osnovne šole, nekaj pesmi pa je zapel tudi Stiški kvartet. Razstavo si je mogoče ogledati tudi danes do 17. ure, jutri pa bo odprta med 8. in 13. uro.

Besedilo in fotografije: R. N.

