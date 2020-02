Umrl pri podiranju drevesa

9.2.2020

Po poročilu Centra za obveščanje RS je včeraj ob 9.00 v gozdu nad vasjo Papeži v občini Osilnica prišlo do nesreče pri delu v gozdu. Pri podiranju drevesa le-to padlo na občana. Posredovali so gasilci PGD Osilnica in reševalci NMP ZD Kočevje. Občan je na kraju dogodka poškodbam podlegel.

Zagorelo na tovornem vozilu

Ob 15.24 je v Ponikvah v občini Dobrepolje zagorelo na tovornem vozilu. Voznik je manjši ogenj pogasil z gasilnim aparatom. Gasilci PGD Videm in Ponikve so odklopili akumulator in pregledali vozilo.

M. L.-S.