Trimu le ena točka, Ribničanom, Krkašem in igralcem Dobove dve

9.2.2020 | 11:00

Z Včerajšnje tekme Krke (Foto: MRK Krka)

Kot sporočajo z Rokometne zveze Slovenije, so bile včeraj odigrane zanje tekme 17. kroga Lige NLB.

Na zadnji tekmi je za presenečenje poskrbela Urbanscape Loka, ki je na domačem igrišču odščipnila točko šest mest višje uvrščenemu trebanjskemu Trimu (24:24). Zmag pa so se včeraj veselili rokometaši Jeruzalema Ormoža, Rika Ribnice, ki so v gosteh premagali RD Koper z 22: 19, MRD Krke, ki so doma premagali RD Slovenj Gradec (34:28) in Dobove, ki so kot gostitelji premagali RD Butan plin Izola s 25:21, moštvi Gorenja Velenja in Celja Pivovarne Laško pa sta se že v sredo razšli brez zmagovalca.

M. L.-S.