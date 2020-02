Beseda – od nekdaj do zmeraj

9.2.2020 | 18:15

Ivančna Gorica - Kulturno društvo Zagradec, Občina Ivančna Gorica in Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica so v počastitev Prešernovega dne pripravile osrednjo prireditev pod imenom Beseda – od nekdaj do zmeraj. Prireditev je potekala v dvorani Kulturnega doma Zagradec, osrednji gost pa je bil pisatelj, pesnik, dramatik, scenarist in novinar Željko Kozinc, ki je predstavil koncem preteklega leta izdano knjigo Lepote in vrednote treh dolin.

Kulturni program so oblikovali zagraški kulturniki: Otroški pevski zbor Zagradec, Mešani pevski zbor Zagradec in Tamburaška skupina Zagradec, literarne utrinke pa so delili člani Gledališke skupine Zagradec in recitatorji iz Podružnične šole Zagradec.

Župan Dušan Strnad je v pozdravnem nagovoru izrazil zadovoljstvo, da smo ravno zaradi kulture in takšnih ljudi kot je bil Prešeren ohranili svojo besedo in kulturo ter s tem tudi narod. Ob tem se je zahvalil številnim domačim kulturnim društvom, kulturnim delavcem, šolam ter knjižnici, ki pripomorejo in skrbijo, da kultura v njihovih krajih še kako živi.

Lepote in vrednote treh dolin, ki jo je predstavil Kozic, je 10. knjiga Domoznanske zbirke občin Ivančna Gorica, Dobrepolje in Grosuplje. Kozinc je v njej na zanimiv način popisal naravne, kulturne in druge znamenitosti treh občin nekdanje skupne občine Grosuplje. V pogovoru se je še posebej osredotočil na občino Ivančna Gorica, saj po njegovem mnenju ponuja največ zanimivosti, ki privlačijo popotniško srce.

Po prireditvi so si prisotni v stavbi nekdanje stare šole, kjer je urejena galerija Meduzza, ogledali še razstavo z naslovom Kamen v objemu vode. Ogledali so si lahko uporabne umetniške izdelke iz kamna domačina Primoža Erjavca in fotografsko razstavo udeležencev fotografsko-računalniškega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica. Da pa je vsebina dobila svojo težo, so bili v razmislek pripravljeni tudi haikuji avtorja Matjaža Marinčka. Za prijetno druženje ob prigrizku, so ob zaključku poskrbeli člani Turističnega društva Zagradec in članice Aktiva podeželskih žena Lisičke.

M. L.-S., Foto: Gašper Stopar