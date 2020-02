Zagorel električni drog in padel na ciprese

10.2.2020 | 07:00

Sinoči ob 23.11 uri je na Jurčičevi cesti v Višnji Gori, občina Ivančna Gorica zagorel električni drog, ki se je nato prelomil in padel na bližnje ciprese. Gasilci iz PGD Višnja Gora in PGD Stična so požar pogasili. Delavci podjetja Elektro sanirajo poškodbo. Na tem območju je bilo 1709 gospodinjstev brez dobave električne energije.

Včeraj ob 13.37 uri sta pri naselju Sečje selo, občina Črnomelj, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Vinica in Učakovci-Vukovci so pogasili požar na površini okoli dveh hektarjev.

Ob 14.24 je v naselju Mihovica, občina Šentjernej, gorela suha trava. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili požar na površini okoli enega hektarja.

Ob 16.16 so okoli Kočevskega jezera v Kočevju goreli trava, podrast in grmovnata površina. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so pogasili požar na površini približno štiri hektarje.

Ob 21.38 je ob Opekarski cesti blizu Bukovice v Ribnici gorelo odpadno grmovje zmetano na kupu. Pogasili so ga gasilci iz PGD Bukovica.

Dimniški požar

Ob 18.25 so na Lokvah v Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so s termokamero pregledali okolico dimnika in lastnikom odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Avto na streho

Ob 16.17 je v Stari vasi, občina Brežice, osebno vozilo zapeljalo s cestišče in se prevrnilo na streho. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč vlečni službi in cestnemu podjetju pri odstranjevanju posledic prometne nesreče. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice.

Spet na požarišču

Ob 16.29 so v Termah Čatež, občina Brežice, gasilci PGD Cerina, zaradi dima na požarišču objekta, ki je uničen v požaru dne 8. februarja, z ročnim orodjem omogočili dostop do žarišča in ga zalili z vodo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 NM;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAKUTE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA, na izvodu PRISTAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRHPOLJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod proti Čurilam;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. LOKVICA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- med 7:45 in 9:30 na območju TP Drečji vrh in Čužnja vas;

- med 10:30 in 14:00 na območju TP Jelševec, TP Cikava, TP Mirna vas in TP Blečji vrh.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.