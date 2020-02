Prešernov dan na Bučki počastili z glasbeno pravljico

10.2.2020 | 10:20

Mladi igralci so si ob koncu prislužili aplavz občinstva.

Bučka - Kulturno društvo Bučka, ki je lani obeležilo 30. obletnico delovanja, je že tradicionalno tudi letos s slovesno prireditvijo obeležilo slovenski kulturni praznik.

Osrednji del prireditve je tokrat predstavljala prav posebna glasbena pravljica, ki so jo ob svoji prvi obletnici delovanja pod mentorstvom Kaje Jelinič uprizorili člani podmladka kulturnega društva Bučenski slavčki. Pri izvedbi so jih spremljali učenci OŠ Frana Metelka Škocjan: Vid Pleterski, Tereza Zupet in Ema Kapler.

Kot pove Jelka Tršinar iz KD Bučka, so program z nastopom obogatili še učenci podružnične šole z Bučke in podžupan Občine Škocjan Alojz Hočevar. Prisotne je v imenu kulturnega društva pozdravila predsednica Ljubica Hočevar.

L. M., foto: Jelka Tršinar

Galerija