Krkaši s 6 zmagami in 13 porazi deseti na lestvici

10.2.2020 | 10:50

Ilustrativna slika (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 19. krogu Lige ABA v Laktaših izgubili z Igokeo z 82:92 (19:30, 26:17, 21:18, 16:27).

Liga ABA, 19. krog, 9.2.

Igokea – Krka 92:82 (30:19, 17:26, 18:21, 27:16)

Krka: Pašalić 13, Đapa 3, Fifolt 2, Balažić 15, Jošilo 17, Lapornik 14, Ramljak 18.

Kot so sporočili iz KK Krka, so Krkaši tudi na sobotni tekmi gosteh ponovno nastopili brez Glenna Coseya in Paola Martinellija.Tekmo je začela peterka: Muhamed Pašalić, Luka Lapornik, Marko Jošilo, Ivan Ramljak in Dalibor Đapa. Po štirih minutah je bilo izenačeno na 10, potem pa so domači, ki so v celi tekmi trojke metali kar z 68-odstotno uspešnostjo, s tremi zaporednimi trojkami ušli na 19:10 in že po prvi četrtini so imeli dvomestno prednost (30:19). Drugo četrtino so Krkaši začeli s sedmimi zaporednimi točkami, sredi 14. minute pa so zaostajali le še za tri točke (33:36). Domači so do 19. minute ponovno ušli na devet točk prednosti (47:38), po sedmih zaporednih točkah košarkarjev Krke pa je bil izid ob polčasu 45:47.

Na začetku drugega polčasa je Jošilo izenačil na 47, nato pa so domači ponovno ušli na +7 (57:50). Krkaši se niso predali, ampak so nadaljevali z dobro napadalno igro. Sredi 28. minute so izenačili na 62, po treh četrtinah pa so imeli minimalno prednost (66:65). Zadnjo četrtino so domači odprli z delnim izidom 12:2 in ušli na +9 (77:68). Krkaši so jim vrnili z delnim izidom 9:2 in tri minute pred koncem je bilo 79:77 za Igokeo, nato pa je Krkašem zmanjkalo moči za popoln preobrat. Igokea je do konca tekme ušla na varno prednost in na koncu zabeležila pomembno zmago.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Ivan Ramljak 18

Največ skokov: Marko Jošilo 12

Največ asistenc: Muhamed Pašalić, Marko Jošilo in Luka Lapornik 5

Največ pridobljenih žog: Muhamed Pašalić, Marko Jošilo in Ivan Ramljak 2

Najkoristnejši igralec (indeks uspešnosti): Marko Jošilo 26

Izjava po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke:

»Mislim, da je bila tekma kakovostna, zato čestitke obema moštvoma. Na koncu je bila odločilna večja zbranost Igokee v končnici ter seveda tudi kakovost njihovih igralcev. Igrali smo s skrajšano rotacijo, brez pravega organizatorja igre. Čestitam mojim fantom za veliko borbenost. Na koncu so bile odločilne trojke Simeunovića, Vaughn pa nas ni presenetil. Na nekatere njegove mete smo zamudili, nekateri pa so bili res nemogoči, ampak on je pač tak igralec.«

Krkaši so v ABA ligi s 6 zmagami in 13 porazi deseti na lestvici. Ligo bodo nadaljevali 29. februarja, ko v Novo mesto prihaja vodilni Partizan. Že jutri ob 19.00 pa jih čaka prva četrtfinalna tekma Pokala Spar, ko bodo gostili Hopse s Polzele.

M. L.-S.