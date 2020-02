Iz prometa izločili voznika z več kot 4,6 promili alkohola

Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so policisti PP Krško minuli teden med kontrolo prometa med Brestanico in Guntami ustavili 45-letnega voznika osebnega avtomobila Ford focus in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Ugotovili so, da kršitelj vozi pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel kar 2,24 miligramov alkohola (4,66 g/kg). Vozniku, ki je z vožnjo pod vplivom alkohola ogrožal druge udeležence v prometu, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola je vozil tudi voznik osebnega avtomobila, ki je v noči na 8. februar na Ljubljanski cesti v Novem mestu trčil v drog semaforja in pobegnil s kraja. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev in povzročitelja nesreče izsledili. Ugotovili so, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila Renault clio zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drog prometne signalizacije. V litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligramov alkohola. O številnih kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prometno nesrečo pod vplivom alkohola je povzročil tudi 30-letni voznik, ki je 9. februarja nekaj pred 22. uro v Zgornjem Brezovem zaradi neupoštevanja pravila srečanja oplazil avtomobil 37-letnega voznika. V nesreči se ni nihče poškodoval, sevniški policisti pa so ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,91 miligramov alkohola. Izdali so mu plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Sevniški policisti so tudi že 7. 2. nekaj po 12. uri na Blanci ustavili voznika osebnega avtomobila, ki so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 49-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola pa so odredili preizkus vozniku tudi policisti PP Krško, ki so v noči na 8. 2. med kontrolo prometa v Krškem ustavili v 32-letnega voznika osebnega avtomobila. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligramov alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanli sodišče.

Voznik štirikolesnika huje poškodovan

8. 2. okoli 16.30 so bili policisti PP Dolenjske Toplice obveščeni o nesreči pri naselju Hinje. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 45-letni voznik štirikolesnika, ki je vozil po makadamski poti, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v drevo. Huje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo.

Poškodovani udeleženki prometne nesreče

Črnomaljski policisti so bili 7. 2. okoli 14.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Lokvah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 67-letna voznica, ki je v križišču odvzela prednost in trčila v avtomobil, ki ga je vozila 52-letna voznica. Lažje poškodovani voznici so oskrbeli reševalci.

Vlomi in tatvine

V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah je v noči na 7. 2. nekdo iz odklenjenega pomožnega objekta ob stanovanjskih hiši odtujil motorno žago, dve posodi z gorivom in električni podaljšek. Lastnika je oškodoval za okoli 300 evrov.

Na parkirnem prostoru na Ljubljanski cesti v Novem mestu je med 6. 2. in 7. 2. nekdo iz dveh neregistriranih avtobusov in tovornega vozila odtujil šest akumulatorjev. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 1800 evrov škode.

9. 2. med 14. in 20. uro je v Hrastu pri Jugorju nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je nakit in lastnike oškodoval za 1000 evrov.

Poskusi izmika mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so 9. 2. med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak na podvozju našli dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

V noči na 10. 2. so v tovornem vozilu srbskih registrskih oznak našli dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito prestopili državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Čateža ob Savi, Metlike in Novega mesta izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s šestimi državljani Iraka, štirimi državljani Egipta in dvema državljanoma Kosova še niso zaključeni.

Požar v Čatežu ob Savi

8. 2. ob 3.02 smo bili obveščeni, da na Topliški cesti v Čatežu ob Savi gori gostinski objekt. Kljub trudu večjega števila gasilcev iz 16 gasilskih društev je objekt v celoti pogorel, nastala je velika premoženjska škoda. Zaradi vdihavanja dima sta bili dve osebi odpeljani v brežiško bolnišnico. Policisti, kriminalisti in kriminalistični tehniki Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto v sodelovanju s strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija tudi danes nadaljujejo z ogledom obsežnega požarišča in ugotavljajo vzroke za nastanek požara. Vse od obvestila o požaru nadaljujejo z intenzivno preiskavo, zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

