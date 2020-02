Zlata Prešernova plaketa gledališki režiserki Boži Ojsteršek

10.2.2020 | 14:00

Krško - Na petkovi osrednji slovesnosti ob kulturnem prazniku v občini Krško sta župan občine Krško Miran Stanko in predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek podelila Prešernove plakete in priznanja za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture.

Zlato Prešernovo plaketo so za izjemno bogato življenjsko delo na področju ljubiteljske kulture so podelili Boži Ojsteršek, dolgoletni režiserki Gledališke skupine DKD Svoboda Senovo. Srebrne Prešernove plakete so prejeli Boris Hrušovar (KD Svoboda Brestanica), ki v Moškem pevskem zboru Svoboda Brestanica poje že 34 let, Sonja Simončič (KD Anton Aškerc Koprivnica) za predano delo z mladimi na področju kulturnega ustvarjanja, še posebej v otroški gledališki sekciji koprivniškega gledališča, in Jože Šterk (Društvo likovnikov OKO Krško) za bogato slikarsko ustvarjalno pot in nepogrešljivo pomoč pri razstavah. Bronaste Prešernove plakete pa so prejeli: Roman Blatnik (Društvo likovnikov Krško OKO), Silva Gorjup (KD Anton Aškerc Koprivnica), Kiara Karolina Kerin (Mažoretni klub Baton Krško), Anja Kozinc (KD Svoboda Brestanica), Zvonimir Marinič (DKD Svoboda Senovo), Tanja Tušek Sotelšek (DKD Svoboda Senovo), Mirko Zakošek (KD Svoboda Brestanica) in Anja Žabkar (KD Svoboda Brestanica). Priznanje z zahvalo za omogočanje pogojev za kulturno dejavnost v Brestanici je prejela Krajevna skupnost Brestanica, priznanje za dosežek leta pa Klara Eva Kukovičič, ki je na 24. slovenskih dnevih knjige prejela srebrno priznanje za kratko zgodbo.

Dobitnica zlate Prešernove plaketo za izjemno bogato življenjsko delo področju ljubiteljske kulture Boža Ojsteršek je vsestranska kulturna ustvarjalka, širši javnosti predvsem znana kot režiserka Gledališke skupine DKD Svoboda Senovo. Občina Krško je v obrazložitvi podeljene nagrade zapisala: »Po letih vodenja šolske dramske skupine je oder postavila komedijo Micka, pa ne županova, s katero se je na Senovem začel razcvet gledališča. Vse do danes je na oder postavila več kot dvajset dramskih del, od tega kar polovico izpod peresa pisatelja in komediografa Toneta Partljiča, in dosegla številne uspehe. Od večkratnega sodelovanja na Čufarjevih dnevih na Jesenicah do udeležbe na medobmočnih Linhartovih srečanjih, dvakrat tudi na republiškem Linhartovem srečanju. Izmed njenih igralcev je bil izbran tudi dobitnik nagrade Sklada Staneta Severja za najboljšega amaterskega igralca, če omenimo le najprestižnejšo med nizom nagrad, ki so jih prejeli igralci in igralke »njenih« upodobitev. Za izvirno režijo Silvestrske sprave je tudi sama prejela posebno nagrado. Kot radijsko igro je z igralci posnela dve besedili: "O kokoški, ki je ukradla pesmico" in "Zadnji vitez plemeniti Heldenstamm". V njeni najnovejši režiji pa se je zelo uspešno lotila glasbeno gledališke družinske predstave Show strahov Svetlane Makarovič, ki razveseljuje tudi mlajše gledalce. Zlata Prešernova plaketa naj ne izzveni samo kot zahvala, temveč kot poklon, s katerim Božo Ojsteršek umeščamo med velike osebnosti tega prostora in časa.«

Zbrane na slovesnosti v Kulturnem domu Krško sta uvodoma pozdravila in jim ob prazniku čestitala predsednik Zveze kulturnih društev Krško Uroš Brezovšek in župan občine Krško Miran Stanko, slavnostni govornik pa je bil Rok Sanda, prejemnik Zlatega znaka Javnega sklada za kulturne dejavnosti RS in večkratni nagrajenec Linhartovih srečanj. »Veliko je moral slovenski narod prestati, da je danes tu, kjer je, da se lahko izražamo v lastnem jeziku. Zahvaliti se imamo slovenski pesmi, slovenski književnosti, slovenski umetnosti nasploh«…, je dejal in dodal, da je na kulturnikih, da kulturo poveličujejo in poudarjajo, kako pomembna je. Ob tem pa poudaril tudi nujnost povezovanja: »Moramo se povezovati, moramo biti enotni. Samo ko smo enotni, samo ko si pomagamo, samo takrat lahko doživimo rast, tako osebno, kot družbeno. Ne pozabimo na kulturo. Ona nas je rodila,« je zaključil.

Kulturni program osrednje slovesnosti, ki sta jo povezovala Klara Eva Kukovičič in Matej Krmelj, so oblikovali solistka Anja Žabkar ob klavirski spremljavi Estere Cetin, Jerneja Vakselj na violini, oddelek za sodobni ples Glasbene šole Krško s koreografinjo Rosano Horvat, vokalistko Nežo Jurečič, kitaristom Miho Koretičem ter literati Branka Pirc, Klara Eva Kukovičič, Zala Teodorovič in Nika Ogorevc.

M. L.-S., vir in foto: Občina Krško