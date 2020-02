Varuh zahteva ureditev bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas

10.2.2020 | 14:25

Baraka v romskem naselju v Goriči vasi, v kateri je decembra lani umrl dojenček. (Foto: M. G.; arhiv DL)

Ljubljana, Goriča vas - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes na premiera, ki opravlja tekoče posle Marjana Šarca, naslovil zahtevo za nujno ureditev bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas v občini Ribnica.

Kot so sporočili iz pisarne varuha človekovih pravic, je varuh vladi ponovno predlagal, da urgentno sprejme in izvede vse potrebne ukrepe za zagotovitev dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike v romskem naselju Goriča vas oziroma njenim prebivalcem na drug ustrezen način (npr. s preselitvijo) zagotovi dostojne življenjske razmere, z zagotovljenim dostopom do pitne vode, sanitarij in elektrike.

Varuh meni, da predlagani ukrepi štejejo za tekoče posle v smislu 115. člena Ustave Republike Slovenije, saj so usmerjeni v varovanje zdravja in življenja prebivalcev, kar pomeni, da so neodložljivi in nujni ter zato terjajo neodložljivo in takojšnjo intervencijo Vlade Republike Slovenije.

M. L.-S.

