Podrta drevesa in požari v naravi

11.2.2020 | 06:00

Včerajšnji močan veter je podrl kar nekaj dreves, ki so povzročala težave v prometu, zaradi vetra pa je bilo težje krotiti tudi požare, ki so se vneli v naravi.Po poročilih regijskih centrov za obveščanje se zdi, da so imeli največ težav na območju občine Brežice. Zvečer in ponoči so se razmere umirile.

Dolenjska in Bela krajina

Ob 8.30 je v naselju Kanižarica, občina Črnomelj, drevo padlo čez cesto. Drevo so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja Črnomelj.

Ob 12.05 je pri naselju Stare Žage, občina Dolenjske Toplice, drevo padlo čez cesto. Drevo so odstranili dežurni delavci cestnega podjetja Dvor.

Ob 13.10 je v ulici Stara cesta, občina Straža, drevo padlo čez cesto. Drevo so odstranili delavci podjetja Globevnik.

Ob 15.13 je v Vrtni ulici v Črnomlju veter poškodoval pločevinasto obrobo na strehi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so odstranili poškodovani del obrobe, da ne bi na koga padel.

Ob 16.36 je pri naselju Prilozje, občina Metlika, drevo padlo čez cesto. Drevo so odstranili dežurni delavci komunale Metlika.

Posavje

Ob 9.14 je v naselju Zavratec, občina Sevnica, drevo padlo čez cesto. Drevo so odstranili dežurni pri CGP Sevnica.

Ob 12.33 je na relaciji ceste Župelevec – Bukošek, občina Brežice, podrto drevo na cesti. Posredovali so dežurni pri CGP Krško, ki so podrto drevo odstranili.

Ob 13.38 je na Prešernovi cesti v Brežicah, veter odkril del pločevinaste strehe na poslovnem objektu. Gasilci PGD Brežice so z latanjem pritrdili dvignjeno pločevino.

Ob 15.09 je na relaciji ceste Velike Malence – Dolenja Pirošica, občina Brežice, podrto drevo čez cesto. Posredovali so dežurni pri CGP Krško, ki so drevo odstranili.

Ob 15.22 so gasilci PGD Brežice na Černelčevi cesti v Brežicah, pomagali krovcu pri vijačenju strehe na nadstrešku ZD Brežice.

Požari v naravi

Včeraj 4.43 je na hribu Plešivica nad Sotesko, občina Dolenjske Toplice, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Dolenjske Toplice, Dobindol, Podturn in Soteska so požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Ob 13.38 je na travniku ob cesti Osrečje—Škocjan, občina Škocjan gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Škocjan so požar na površini okoli 1200 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Ob 14.53 je pri naselju Koroška vas, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so požar na površini okoli enega hektarja omejili in pogasili.

Ob 16.59 je pri naselju Pobrežje, občina Črnomelj, gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Adlešiči so požar na površini okoli 1,2 hektarja omejili in pogasili.

Ob 17.12 je pri naselju Koroška vas, občina Novo mesto, ponovno gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

Poškodovana peška

Ob 7.42 je na ulici Stari trg v Trebnjem, prišlo do prometne nesreče v kateri je bila udeležena peška in dve osebni vozili. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli z vpojnimi sredstvi razlite motorne tekočine, usmerjali promet do prihoda policije in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so poškodovano peško oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zagorel avto

Ob 17.44 se je na Andrijaničevi cesti v Novem mestu, kadilo iz predela motorja osebnega vozila. Gasilca GRC Novo mesto sta odklopila akumulator, pregledala z termo kamero in zavarovala kraj dogodka, do požara ni prišlo.