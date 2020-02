Najraje spi kar na čebelah

11.2.2020 | 12:25

Roman Košale, priznani slovenski čebelar iz šmarješke doline.

Za dizajn Košaletovih medenih pridelkov je poskrbela hči Kaja, ki je obiskovala umetniško gimnazijo

Eko med z različnimi dodatki: ameriškim slamnikom, rdečo peso, koprivo, materino dušico…

Gradenje - V teh dneh so mnogi bolni, gripa naj bi prav zdaj dosegla svoj vrh. Med njimi ni Košaletovih iz Gradenj v šmarješki občini. Nič čudnega - za svoje zdravje skrbijo vse leto, preventivno,

Košaletov med je res izvrsten, saj ga pridelujejo na eko način, poleg tega pa vsebuje tudi različne dodatke: ameriški slamnik, rdečo peso, materino dušico, borove in smrekove vršičke ter granatno jabolko. Pri tem v Sloveniji orjejo ledino.

Roman Košale, član Čebelarskega društva Dolenjske Toplice ter Čebelarskega društva Šmarješke Toplice - Škocjan - slednjemu je nekaj časa tudi predsedoval, je danes cenjen čebelar. Čeprav spada med ljubiteljske čebelarje, čebelarstvo jemlje zelo resno in profesionalno.

S čebelami se je celo pozdravil astme, pomagal je tudi svojemu sinu in še mnogim drugim.

Več o njem, kako je kot sedmošolec začel s prvo čebelarsko družino in že prvo leto iz panja pridobil neverjetnih 130 kilogramov medu, kako je potem čez nekaj let nadaljeval s čebelarjenjem v Starih Žagah na območju Kočevskega Roga, kjer sta z ženo Zvonko kupila parcelo, si postavila vikend in imata danes imata tri čebelnjake s šestdesetimi družinami, o tem, zakaj se je odločil za ekološko čebelarjenje in kako so ekološko pridelanemu medu začeli dodajati ameriški slamnik, rdečo peso, materino dušico, borove in smrekove vršičke, koprivo in granatno jabolko, si lahko preberete v aktualni številki Dolenjskega lista.

Roman Košale pa je spregovoril tudi o apiterapiji, nad katero je navdušen, in s katero je pomagal že mnogim. Kot pove, si je v čebelnjakih na podstrešju uredil prijetna ležišča, kot nekakšne apikomore, ker je zrak zaradi čebel zelo zdravilen. V Starih Žagah tako ne spi več v vikendu, ampak najraje na čebelah.

Besedilo in foto: Lidija Markelj