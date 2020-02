Zbil peško, ki pa se je le lažje poškodovala

11.2.2020

Po poročanju PU Novo mesto so bili včeraj nekaj po 8. uri trebanjski policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo peške v Trebnjem. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 83-letna peška nenadoma stopila na prehod za pešce, vanjo pa je trčil 36-letni voznik osebnega avtomobila, ki svojega vozila ni uspel pravočasno ustaviti. V njegov avtomobil je zaradi neprimerne varnostne razdalje trčil še 22-letni voznik. Peško, ki se je v nesreči lažje poškodovala, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Izkoristil odsotnost stanovalcev

V okolici Dolenjskih Toplic je med 6. in 15. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil okoli 600 evrov.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Brežic in Jesenic (PP Brežice) izsledili in prijeli pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo - po dva državljana Alžirije in Irana in državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Poskus izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je nekaj pred 9. uro na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

