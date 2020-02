Opera večne ljubezni

11.2.2020 | 11:20

V Zavodu Novo mesto nastaja nova avtorska produkcija, opera JULIJA. Le ta v luči stote obletnice Novomeške pomladi nadaljuje tradicijo novomeške ustvarjalnosti. V preteklih sezonah so bile uprizorjene opere Krst pri Savici, Pod svobodnim soncem in Deseti brat. Predstave si je v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledalo okoli 10.000 obiskovalcev. Skoraj tretjina obiskovalcev je bilo učencev in dijakov iz Dolenjske in Bele Krajine, kar uresničuje naš izziv - vzgoja novega opernega občinstva.

Opera JULIJA v ospredje postavlja novomeško Primičevo Julijo. Velika operna premiera Novega mesta je zgodba pesnika Franceta Prešerna in njegove večne ljubezni. Romantična zgodba obsega tri dejanja s prologom in epilogom. Uvodni in zaključni prizor se dogajata v Novem mestu, tri dejanja pa v Ljubljani. Na odru srečamo prizore konca Prešernove zveze z Marijo Klun, prvega srečanja med Julijo Primic in pesnikom v Trnovem leta 1833 in njegova prizadevanja za uslišanje ljubezni na eni strani ter napore njegovih nasprotnikov da ga onemogočijo, na drugi strani. Na odru je prikazano tudi življenje v meščanski dobi, od salona do plesnih dvoran. Rdeča nit pripovedi je nenehno hrepenenje po neizživetem čustvu. To ostaja aktualno do konca, saj se "nemirno srce" niti v na videz mirnih pogojih do konca ne umiri. Opera ponuja slikovite solistične, ansambelske in zborovske prizore ter ples v drugem dejanju.

V projektu nove opere, v katerem celotni operni ansambel šteje 30 nastopajočih, bodo sodelovali uveljavljeni umetniki kot so Irena Yebuah Tiran, Gaja Sorč, Barbara Sorč, Edvard Strah, Rok Bavčar, Gregor Ravnik, Sabina Gruden, Klemen Torkar in drugi. Namesto klasičnega zbora bo poleg desetih solistov nastopil vokalni ansambel mladih šolanih pevcev, sestavljen iz 14 članov.

Libreto: Igor Grdina

Glasba: Aleš Makovac

Umetniški direktor: Simon Dvoršak

Režija in scenografija: Rok Rappl Rocc

Kostumografinja: Belinda Radulovič

V naslovni vlogi: Irena Yebuah Tiran

Izvršni producent: Bojan Bencik

JULIJA, opera večne ljubezni, bo premierno uprizoritev doživela 18. februarja 2020, v KC Janeza Trdine v Novem mestu z devetimi ponovitvami.

