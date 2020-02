Krkaši danes doma proti Hopsom

Novo mesto - Košarkarje Krke v tem tednu čaka pokalno tekmovanje. V četrtfinalu pokala Spar se bodo v dveh tekmah s Hopsi s Polzele skušali uvrstiti na zaključni turnir, ki bo konec tedna (15. in 16.2.) na Kodeljevem v Ljubljani.

Prva tekma bo v Novem mestu danes ob 19.00 (Pokal Spar, četrtfinale, par D, 1. tekma), ko se bodo Krkaši pomerili s Hopsi iz Polzele, v gosteh na Polzeli pa bodo košarkarji Krke igrali 13. februarja.

Izjava:

Vladimir Anzulović, trener:

»Pred nami je četrtfinale pokala Spar. Uvodna tekma s Hopsi prihaja dva dni po naši tekmi v ligi ABA. Hopsi so neugoden tekmec. Enkrat smo se z njimi v državnem prvenstvu v gosteh že opekli, zato pričakujem, da igralci fokusirani in zbrani pričakajo tekmo.«

Krkaši so s Hopsi v letošnji sezoni že odigrali dve tekmi. Na Polzeli so bili visoko poraženi, doma pa so zmagali s 84:76.

