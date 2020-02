Med odobrenimi tudi brežiški projekt

11.2.2020 | 10:30

Foto: Mladinski center Brežice

Brežice - Med desetimi odobrenimi projekti razpisa Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je tudi projekt Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (enota Mladinski center Brežice) MI! – mladinski inkubator.

Skupna vrednost vseh odobrenih projektov znaša 2.008.739,23 evrov, od katerih je 834.187,96 evrov namenjenih za projekte vzhodne kohezijske regije in 1.174.551,27 evrov zahodne kohezijske regije. Za vzhodno kohezijsko regijo so odobreni trije projekti, med njimi tudi projekt Mladinskega centra Brežice. Vrednost projekta MI! – mladinski inkubator je 176.909,68 evrov, kar pa je, kot pravijo v brežiškem zavodu, 4,7 krat več, kot pa prejme zavod letno programskih sredstev za področje mladine s strani ustanovitelja, občine Brežice.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice šteje odobritev projekta za uspeh, o samem projektu pa pravijo:

»MI! – mladinski inkubator omogoča mladim pridobivanje znanj in kompetenc za aktivno državljanstvo, s poudarkom na aktivnem sooblikovanju programov in sodelovanju s trgom dela. Z mladimi bomo pripravili analizo kariernih odločitev v mladinskem kontekstu zbrane v gradivu „Življenje mladih in njihovi izzivi zaposlovanja v regiji”; strateški dokument na področju mladine: Strategija na področju mladih in mladinske politike v regiji, razvili program usposabljanj mladinskega inkubatorja, krepili zaposlitvene možnosti preko praktičnega dela. Razvit program bo za mlade vključujoč, omogočal bo osebni in profesionalni razvoj, povezovanje mladinskega dela z deležniki v okolju z namenom njihove zaposlitve. V aktivnosti usposabljanja bomo vključili vsaj 39 mladih vsaj v 90-urno usposabljanje, zaposlili 25 mladih (od 15 do 29 let).

Preko aktivnosti se bodo mladi na podlagi lastnih prizadevanj vključevali v družbo, krepili svoje kompetence in prispevali k razvoju skupnosti. Mladi bodo tekom projekta prevzeli odgovornost, se učili načrtovanja, sprejemanja odločitev in krepili številne druge državljanske in socialne kompetence. Z vključevanjem bomo krepili mladinskih prostor, saj bomo preko tega raznim skupinam mladih omogočili, da ga oblikujejo in delajo pestrejšega, takšnega, ki bo odgovor na potrebe mladih, ki postajajo oblikovalci svoje prihodnosti. Tu se bomo povezovali z drugimi organizacijami, ki aktivno ali preko posrednih aktivnosti vključujejo mlade, to so: Univerza v Mariboru – Fakulteta za turizem, Zavod za zaposlovanje RS, Občina Brežice, Društvo študentov Brežice, MKC Maribor z namenom razvoja vsebin usposabljanj, izmenjave dobrih praks, možnosti skupnega razvoja in izvajanja ustreznih storitev na področju mladinskega dela.«

M. L.-S.