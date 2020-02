Uradno odprli vodovod v Pobrežju

11.2.2020 | 13:20

Podbrežje - Kot so sporočili z občine Črnomelj, sta župan občine Črnomelj Andrej Kavšek in predsednik Krajevne skupnosti Adlešiči Peter Veselič danes uradno odprla vodovod v Pobrežju.

Projektno dokumentacijo za vodovod so izdelali že leta 2017, po ureditvi služnosti pa je občina gradbeno dovoljenje pridobila v aprilu leta 2019. En kilometer vodovoda, ki 11 prebivalcem naselja Podbrežje omogoča zanesljivo oskrbo s pitno vodo in gašenje požarov na dveh hidrantih, so lani tudi zgradili. Izvajalec del je bilo Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o., nadzornik Markus projektiranje, svetovanje in nadzor, Marko Stopar s.p., projektant vodovoda pa je bil Rade Kovačević iz podjetja Projekt inženiring d.o.o. iz Ljubljane. Vrednost gradnje in nadzora je znašala 168.724,50 evrov, za investicijo pa je občina pridobila kar 160.287 evrov nepovratnih sredstev iz državnega proračuna po 23. členu Zakona o financiranju občin.

Za kulturni program ob otvoritvi vodovoda, ki so ga danes uradno odprli v sklopu prireditev ob občinskem prazniku, so poskrbeli učenci iz podružnične osnovne šole Adlešiči, program pa je povezoval Jaka Birkelbach.

M. L.-S., Foto: občina Črnomelj