Tudi letos po skrivnih kotičkih

11.2.2020 | 14:15

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so tudi letos uspešno obeležili slovenski kulturni praznik. Na praznično soboto so organizirali javno vodstvo po razstavi Nevenka in sošolci, ki so ga ob zaključku razstave pripravili njeni avtorji skupaj z direktorico Alenko Černelič Krošelj.Direktorica je sicer tudi - tako kot vsako leto - obiskovalce popeljala tudi po nekaterih skritih prostorih gradu.

Ob slovenskem kulturnem prazniku so imeli v Posavskem muzeju Brežice odprta muzejska vrata od 10. do 18. ure.

M. L.-S.; Foto: Posavski muzej Brežice