Vipap pod novim lastnikom z novim vodilnim

11.2.2020 | 15:10

Peter Domin (Foto: arhiv družbe)

Krško - Delničarji pomembnega evropskega proizvajalca papirja, slovenskega podjetja Vipap Videm Krško, so novembra lani za predsednika uprave in izvršnega direktorja imenovali Petra Domina.

Kot so sporočili danes z družbe, je novi lastnik družbe Vipap Videm iz Krškega skupina vlagateljev RIDG Holding, ki je podjetje lani novembra kupila od češkega ministrstva za finance, lastnika 96,5 odst. delnic. »V zadnjem času je Vipap stagniral in dobesedno živel iz dneva v dan. Petr Domin je v času delovanja v skupini Huhtamaki podvojil dobiček,« je povedal Pavel Svoreň, zastopnik RIDG Holdinga, ki je del naložbene skupine PORTIVA, in dodal: »Naloga Petra Domina je pripraviti strategijo za zagotavljanje zelo donosnega delovanja podjetja.«

Petr Domin se je leta 1990 kot operater pridružil podjetju Jipap, ki je kasneje postalo del skupine Huhtamaki. Konec leta 2018 je zapustil Huhtamaki kot izvršni podpredsednik divizije za embalažo iz vlite vlakninske snovi. V času svojega mandata je opravljal funkcijo izvršnega direktorja za Češko republiko (2005 do 2006), Norveško (2006 do 2008) in Severno Irsko (2008 do 2009). Domin je ustvaril sistem ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) proizvodnje, ki se je pozneje razširil v celotni diviziji skupine Huhtamaki. Kot izvršni direktor evropske divizije za embalažo iz vlite vlakninske snovi je ustvaril sistem poklicnega razvoja in izobraževanja zaposlenih. Na položaju izvršnega podpredsednika je osebno vodil uvedbo družbene odgovornosti podjetja in bil odgovoren za poslovno strategijo podjetja Huhtamaki Oy.

»Moja naloga je zagotoviti nadaljnji razvoj podjetja, pripraviti strategijo, ki vodi h krepitvi tržnega položaja v srednji in jugovzhodni Evropi, ter povečati dobičkonosnost podjetja,« poudarja Domin in dodaja: »Vipap je lani praznoval 80-letnico delovanja. Ko bodo naši nasledniki praznovali stoletnico, želim, da potrdijo, da smo dobro opravili svoje delo.«

M. L.-S.