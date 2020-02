Regijska zmagovalka Zlatega kamna 2020 je Občina Krško

11.2.2020 | 18:30

Nagrajenci na sliki skupaj s predsednikom vlade v odstopu Marjanom Šarcem.

Ljubljana, Krško - Danes je v Kristalni palači v Ljubljani potekala konferenca Zlati kamen, na kateri so slovesno podelili priznanja Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino leta 2020.

Nagrada Zlati kamen se je v slovenskem prostoru uveljavila kot oskar za slovenske občine. Prejmejo jo občine kot priznanje za razvojno prodornost. Med finalistkami za nagrado Zlati kamen 2020 so bile občine Kranj, Jezersko, Idrija, Domžale, Krško, Trbovlje, Slovenske Konjice, Velenje, Cerkvenjak, Maribor, Murska Sobota, zmagala pa je Občina Idrija.

Med regijske zmagovalke pa se je uvrstila Občina Krško in sicer v regiji od Koroške do Posavja. Zakaj?

Kot pravijo v obrazložitvi, zaradi pestrega nabora projektov s sodobnim predznakom in usmerjenostjo v prihodnost. Krško je gonilna sila širšega slovenskega projekta Pametne vasi za jutri: oblikovanje pilotnih modelov za trajnostni razvoj podeželskih okolij s posebnim demografsko obarvanim poudarkom – zasnovo »pametnih srebrnih vasi«, ki naj bi omogočile daljšo samostojno življenje starostnikom.

Pri obnovi mestnega jedra v Krškem uporabljajo celovite rešitve, s katerimi skušajo povezati različna področja (koncept mestnega marketinga). Omenimo projekt oživljanja mestnega središča s pomočjo umetnih obrti. Krško izstopa tudi pri vključevanju občanov v upravljanje občine in pri delu z mladimi. Nekaj svežih prijemov lahko odkrijemo tudi pri razvoju turizma, kot je na primer močno poudarjanje »posavske ribe« - prav na račun spretno zasnovanih projektov, povezanih z ribami, so v Krškem uspeli dobiti kar nekaj evropskega denarja. Komunalno podjetje Kostak občane izdatno osvešča in informira o ravnanju z odpadnimi vodami – njihova akcija VARUJVODO povezuje šest posavskih občin in lahko velja za primer dobre prakse.

L. M.