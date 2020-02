Zagorelo v kuhinji

11.2.2020 | 18:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 10.47 je na Knezovi ulici v Novem mestu gorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci Gasilsko reševalnega centra Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar pogasili, prezračili prostore in pregledali okolico s termo kamero. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so eno osebo, ki se je nadihala dima in je bila rahlo ožgana, oskrbeli na kraju.

L. M.