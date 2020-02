Gasilci po nepotrebnem v romsko naselje

12.2.2020 | 07:00

GRC Novo mesto (foto: arhiv)

Sinoči ob 19.30 so bili v regijskem centru za obveščanje obveščeni o požaru na baraki v romskem naselju na Poganški ulici v Novem mestu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so na kraju ugotovili, da požara ni bilo. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOTE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 12:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS1;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da prekinjena dobava električne energije na območju TP Škovec in TP Škovec dolina med 8:15 in 12:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 7.45 in 10.30 uro na območju TP Vrhje in Slogonsko mlekarna ter med 11. in 13. uro na območju TP Slogonsko; nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 11. uro na območju TP TP Leskovec Kerin, Leskovec gmajna 1 in Leskovec gmajna 2.

M. K.