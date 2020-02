Pijanemu odvzeli prostost

12.2.2020 | 08:30

Novo mesto - Kot sporočajo iz PU Novo mesto so brežiški policisti včeraj okoli 21. ure med kontrolo prometa v Brežicah zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus vozniku osebnega avtomobila. 52-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligram alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. O vožnji pod vplivom alkohola bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ukradel mesne izdelke

V Vojni vasi na območju PP Črnomelj je v noči na 11. 2. neznanec vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odtujil mesne izdelke. Lastnika je z vlomom in tatvino oškodoval za okoli 1500 evrov.

Ukradel kompresor, visokotlačni čistilec...

V kraju Osojnik na območju Semiča je 11. 2. dopoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v kletne prostore stanovanjske hiše. Odtujil je kompresor, visokotlačni čistilec, motorno žago in baterijski vrtalnik.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Gornjega Suhorja pri Vinici, Rigonc in Novega mesta izsledili in prijeli 15 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tremi državljani Jemna, tremi državljani Sirije, po dvema državljanoma Turčije, Maroka in Iraka, državljanom Bosne in Hercegovine, državljanom Albanije in državljanom Alžirije še niso zaključeni.

M. L.-S.