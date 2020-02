Odpustila bodočega nadzornika

12.2.2020 | 12:30

Direktorica Zarje Janja Horvat Jaklič (levo) se je zaradi kadrovskih potez ob nastopu mandata znašla na sodišču. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Na novomeškem okrajnem sodišču bi se moralo prejšnji teden začeti sojenje novomeškemu stanovanjskemu podjetju Zarja in njeni direktorici Janji Horvat Jaklič, ki jima tožilstvo očita kršenje pravic delavcev in zlorabo položaja, a je sodnica Andreja Beg obravnavo preložila za tri mesece, saj so se stranke v zadnjem trenutku dogovorile za poskus poravnave.

Zgodba sega v junij 2017, ko je takratni vodja upravljanja Zarje Janko Bahor dobil odpoved delovnega razmerja iz poslovnih razlogov. Kot pojasnjuje Jaklič Horvatova, ki je položaj direktorice Zarje zasedla mesec dni pred tem, je bila odpoved posledica reorganizacije delovnih mest v Zarji, z njo pa so želeli preprečiti nadaljnje poslabšanje poslovnih rezultatov. »Zarja je v letu 2017 izkazala zgubo, ki bi bila brez odpovedi še toliko večja,« pojasnjuje Horvat Jakličeva.

Zoper odpoved je Bahor vložil tožbo na delovno in socialno sodišče, kjer se je postopek končal s poravnavo, podal pa je tudi kazensko ovadbo, na podlagi katere je tožilstvo sestavilo obtožnico. Bahor je namreč prepričan, da pri njegovi odpovedi ni šlo za poslovne razloge, kot sta reorganizacija oziroma ukinitev njegovega delovnega mesta, ampak da so se pravi razlogi odpovedi skrivali nekje drugje.

Bahorja je namreč v Zarjo kot vodjo upravljanja pripeljal nekdanji direktor Martin Kambič, ki je moral po izteku mandata svoj položaj prepustiti novoimenovani direktorici Janji Horvat Jaklič. Poleg tega, da je veljal za človeka nekdanjega direktorja, je bil Bahor v tistem času kot predstavnik zaposlenih imenovan tudi za člana nadzornega sveta Zarje. Funkcije nadzornika ni sicer nikoli prevzel, saj so ga nekaj dni pred nastopom mandata odpustili iz Zarje.

Po tistem, ko je dotedanji vodja upravljanja Bahor dobil odpoved, je Horvat Jakličeva na delovno mesto tehničnega direktorja imenovala Dušana Jukiča. Kot pravi direktorica, vodja upravljanja in tehnični direktor nista enakovredni delovni mesti, to, da je Jukič njen bratranec, pa naj pri njegovem imenovanju prav tako ne bi igralo nobene vloge. »Prejšnji direktor Kambič je prvi dan svojega mandata podpisal tudi pogodbo o zaposlitvi na mestu tehničnega direktorja. Zasedal je torej dve vodilni delovni mesti in ko je odšel, sem potrebovala tehničnega direktorja, ki je srce Zarje. Jukiča sem zgolj vrnila na njegovo staro delovno mesto, ki ga je pred tem zasedal 15 let,« pojasnjuje Horvat Jakličeva.

Kot rečeno, se bo sojenje začelo, če Bahor v postopku poravnave z vodstvom Zarje ne bo dosegel dogovora.

B. Blaić