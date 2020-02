Skube, Vojnovičeva in badmintonisti

12.2.2020 | 10:30

Z leve proti desni: Aljoša Turk, novi predsednik Badmintonskega kluba Mirna, rokometašica Maja Vojnovič in Alojz Skube, ki je v sinovem imenu prevzel priznanje za najboljšega športnika leta.

Slavnostni gost je bil Ivo Čarman.

V kulturnem programu prireditve je s svojim nastopom navdušil Kvartet Strmole.

Trebnje - Pod okriljem Športne zveze občin Trebnje in Mirna so včeraj razglasili najboljše športnike preteklega leta. Športnika leta sta postal rokometaš Staš Skube in rokometna vratarka Maja Vojnovič, priznanje za najboljši športni kolektiv leta pa je prejel Badmintonski klub Mirna.

Ekipa TEM Mirna iz omenjenega kluba je lani v prvi slovenski badmintonski ligi osvojila četrto mesto. Igrali so: Mitja Šemrov, Žan Laznik, Urban Herman, Sebastjan Miklič, Kristjan Hanjšek, Kristina Kastelic, Neža Krištof, Nastja Stovanje in Manca Zupančič.

Športnik leta, 30-letni Staš Skube je rokometno pot začel v Trebnjem. Sedaj uspešno igra za makedonski Vardar, s katerim je lani osvojil prestižno ligo prvakov, zmagali so tudi v ligi SEMA in v makedonskem državnem prvenstvu. Staš je bil tudi med kandidati za uvrstitev v reprezentanco za letošnje evropsko prvenstvo, na katerem je bila Slovenja četrta.

Športnica leta, 21-letna Maja Vojnovič je članica rokometnega kluba Krim iz Ljubljane, s katerim je lani osvojila 10. mesto v evropski ligi prvakinj, doma pa so prepričljivo zmagale tako državno prvenstvo kot tudi pokalno tekmovanje. Maja je bila tudi prva vratarka ženske reprezentance na svetovnem prvenstvu na Japonskem.

Na včerajšnji prireditvi Športnik leta, ki jo je smiselno povezovala Petra Krnc Laznik, so razglasili tudi športnika leta po izboru navijačev. To je postala nogometašica Ema Erman, ki nastopa za ŽNK Krim, s katerim igra v 1. mladinski ženski ligi NZS, in je tudi članica mladinske nogometne reprezentance, ki se je uvrstila na evropsko žensko nogometno prvenstvo. V spletnem glasovanju je prejela 1487 od 3199 glasov oz. 46 odstotkov vseh glasov. Mlada športnika leta 2019 pa sta postala 12-letna badmintonistka Lana Livk in 13-letni atlet Matjaž Gazvoda.

Podelili so tudi športne znake, priznanje so prejeli Nika Arih in Aljoša Turk, oba člana mirnskega badmintonskega kluba, nogometašica Lara Lobe, motokrosist Jan Pancar in atlet Matevž Šuštaršič.

Po mnenju strokovne komisije si je naziv športni delavec minulega leta najbolj zaslužil rokometni trener Roman Šavrič, ki je bil lani z mladinci državni prvak.

Plaketo za delo v športu je prejel Alojz Radelj, ki je od leta 1981 delal kot učitelj telovadbe na Osnovni šoli Trebnje. »Bil je vodja športnega aktiva, šolskega športnega društva, organizator športnih tekmovanj na vseh nivojih in organizator in izvajalec šol v naravi. Pri nekdanji Športni zvezi Trebnje je bil zadolžen za športna tekmovanja mladih in koordinacijo med športnimi društvi. Ves čas je aktivno vpet v razvoj rokometa v Trebnjem. Ob ustanovitvi kluba leta 1983 je bil igralec, do danes trener v vseh kategorijah, bil je tudi sekretar kluba in organizator številnih domačih in mednarodnih tekem kluba,« so zapisali v obrazložitvi nagrade.

Jubilejno priznanje za 10 let delovanja so podelili Nogometnemu klubu Trebnje, priznanje za izjemne dosežke pa sta prejela Matej Gorišek, član Shotokan karate kluba Grosuplje, in plesalec Klemen Dremelj.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija