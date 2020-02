Korak proti mestu na finalnem turnirju

12.2.2020 | 09:30

Novo mesto - Košarkarji Krke so na včerajšnji prvi četrtfinalni tekmi pokala Spar doma premagali Hopse s Polzele s 95:83 (23:26, 25:18, 29:15, 18:24). Povratna tekma bo jutri na Polzeli.

Kot sporočajo iz KZS, so košarkarji Krke, tako kot tudi Cedevite Olimpije, v četrtfinalu Pokala Spar prišli do prednosti in napravili odločen korak proti mestu na finalnemu turnirju, ki bo potekal v soboto in nedeljo v Športni dvorani Kodeljevo.

Krkaši so, kot so sporočili iz KK Krka, včerajšnjo tekmo začeli v peterki Muhamed Pašalić, Luka Lapornik, Marko Jošilo, Ivan Ramljak in Dalibor Đapa. Po štirih minutah so gostje vodili z 10:6, pri 13:17 pa je sredi 7. minute prvo minuto odmora vzel Krkin trener Vladimir Anzulović. Polzeljani, ki so v prvi četrtini zadeli šest trojk v desetih poskusih, so prvo četrtino dobili s 26:23. Drugo četrtino so Krkaši odprli s sedmimi zaporednimi točkami v dveh minutah in pol ter povedli s 30:26, zato je minuto odmora vzel tudi gostujoči trener Rizman. Po njej so gostje dosegli osem zaporednih točk in sredi druge četrtine vodili s 36:33, Krkaši pa so do konca polčasa prišli do štirih točk prednosti (48:44).

Po štirih minutah drugega polčasa so Krkaši vodili s 56:48, nato pa zapravili nekaj napadov, da bi ušli na dvomestno razliko. To jim je uspelo šele tri minute kasneje, ko so po trojki Glenna Coseja povedli s 66:56. Gostje so z minuto odmora skušali zaustaviti nalet Krkašev, a jim ni uspelo. Krkaši so do konca četrtine naredili delni izid 11:3 in po 30 minutah vodili s 77:59. Zadnjo četrtino so gostje odprli s štirimi točkami in sredi 31. minute je prvo minuto odmora v drugem polčasu vzela tudi Krka. Po trojki Vašla so ob koncu 33. minute gostje prišli ponovno na enomestno razliko (79:70). Krkaši so s trojkama Pašalića in Lapornika ponovno prišli do 13 točk prednosti. +13 (86:73) je bilo tudi na začetku 36. minute, potem pa so se gostje s šestimi zaporednimi točkami približali le na sedem točk zaostanka. Do konca tekme so Krkaši ponovno prišli do dvomestne prednosti in tekmo dobili s 95:83.

Koši za Krko: Pašalić 19, Đapa 3, Jošilo 13, Lapornik 17, Ramljak 11, Cosey 11, Škedelj 6, Fifolt 8, Balažić 7.

5x Krkin naj:

Najboljši strelec: Muhamed Pašalić 19

Največ skokov: Marko Jošilo 9

Največ asistenc: Marko Jošilo 9

Največ pridobljenih žog: Ivan Ramljak 3

Najkoristnejši igralec (indeks učinkovitosti): Marko Jošilo 27

Trener Krke Vladimir Anzulović je po tekmi povedal: »Prvi polčas smo dobili, sedaj pa nas čaka povratna tekma na Polzeli, ki bo vse prej kot lahka. Poskusili se bomo čim bolj odpočiti, saj bo to že naša tretja tekma v manj kot petih dneh.«

M. L.-S., Foto: KK Krka