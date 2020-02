Okoli komunale vedno veliko govora

12.2.2020 | 11:30

Mirnopeški občinski svet je sinoči zasedal tri ure.

Gregor Klemečič, direktor Komunale Novo mesto

Mirna Peč - Mirnopeški svetniki so na sinočnji, sicer prvi seji v letošnjem letu, največ besed in razprave imeli pri poslovnem planu Komunale Novo mesto za letošnje leto in izdaji soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto. Oboje so sicer soglasno podprli, a sta obe področji, ki se dotikata neposredno življenja občanov, vedno aktualni.

Plan Komunale je izčrpno predstavil njen direktor Gregor Klemenčič, ki je svetnikom osvetlil tudi nekatere druge težave, s katerimi se srečujejo tako na državnem kot lokalnem okolju, denimo na področju ravnanja z odpadki. Težav glede odvoza komunalnega blata novomeška Komunala zaenkrat nima, opozoril pa je na težave, ki jih povzroča odpadna embalaža in njen odvoz, kar ni dobro sistemsko in zakonsko urejeno. Tu se je znova odprlo tudi vprašanje postavitve Zbirno reciklažnega centra v občini Mirna Peč, ki bi ga glede na število prebivalcev morala imeti. Tako se bodo v bližnji prihodnosti morali resno posvetiti tudi temu, pa čeprav nekateri svetniki temu niso naklonjeni. Sicer Komunala za mirnopeško občino letos načrtuje, da bo ob upoštevanju subvencije iz proračuna, ki je planirana v višini dobrih 42 tisoč evrov in je nekje za polovico manjša od lanskoletne, poslovno leto zaključila na pozitivni ničli, za obnove in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov in naprav pa naj bi imela na voljo nekaj več kot 103 tisoč evrov.

Glede izdaje soglasja k imenovanju zdajšnje direktorice Zdravstvenega doma Novo mesto mag. Alenke Simonič za še en mandat ni nihče od svetnikov imel pomislekov, saj je poslovanje doma dobro, s čim niso bili zadovoljni pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista prihodnji teden.

Med drugim so člani občinskega sveta prisluhnili poročilu o izvajanju dejavnosti Razvojnega centra Novo mesto, tega je predstavil njegov direktor Franci Bratkovič, ter po skrajšanem postopku sprejeli odlok o javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne in odlok o ustanovitvi njegovega sveta ustanoviteljic.

M. Ž.

Galerija