Zlati ISSO certifikat MO Novo mesto

12.2.2020 | 13:05

S podelitve (Foto: arhiv MO Novo mesto)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto, ki je lani prejela nagrado Zlati kamen za razvojno najprodornejšo občino, je v sklopu letošnje konference Zlati kamen prejela zlati ISSO certifikat razvojne odličnosti. Kot so sporočili z Mestne občine Novo mesto, je certifikat posledica uvrstitve v zgornjo tretjino vseh slovenskih občin, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja.

Indeks ISSO je sestavljen iz večjega števila kazalnikov, izvedenih iz statističnih, finančnih in gospodarskih podatkov o občini. Meri doseženo stopnjo razvitosti občine. Spremlja demografska gibanja, učinkovitost delovanja občine, dinamiko gospodarskega razvoja, stanje na trgu dela in na področju izobrazbe, življenjski standard, stopnjo socialne kohezije in stopnjo okoljske osveščenosti v občini. Indeks se postopno razvija in vključuje vse več aspektov.

M. L.-S.