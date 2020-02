Ali je županova žena res kadrovala?; Koliko sta polni naši bolnišnici?

12.2.2020 | 18:30

Na zatožno klop novomeškega okrožnega sodišča je sedla urednica spletnega portala Moja Dolenjska Vida Stare, proti kateri je zasebni kazenski pregon zaradi obrekovanja sprožila Mojca Stopar Zevnik, žena metliškega župana Darka Zevnika. Zakaj in kako se zagovarja Staretova, preberite v tiskanem Dolenjcu.

Šole in vrtci so te dni bolj ali manj prazni, toliko bolj polne pa so bolnišnice. V zadnjem času sicer veliko govorimo o korona virusu, a bolj kot ta zdravstvene delavce v Sloveniji skrbijo gripe in pljučnice z zapleti, ki jih je to sezono več kot običajno predvsem pri otroški populaciji. Kako je v našem koncu Slovenije, predvsem, kakšno je stanje v posavski in dolenjski bolnišnici, smo se pozanimali na terenu. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Za nami je kulturni praznik, v naših krajih je bilo veliko prireditev, ki so jih obiskali tudi novinarji Dolenjskega lista. Predstavljamo nagrajence s področja kulture.