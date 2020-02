Požar v Termah Čatež: osumljenca najprej vlomila v lokal, ga preiskala, nato zažgala

12.2.2020 | 14:05

France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto

Novo mesto - Poročali smo že o požaru, v katerem je v zgodnjih sobotnih jutranjih urah zgorel gostinski lokal, okoliščine in ugotovitve kriminalistične preiskave pa je danes predstavil France Božičnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto.

Kot je povedal, so policisti Policijske postaje Brežice takoj po obvestilu o požaru začeli z zbiranjem obvestil, ogled kraja dejanja pa je opravila komisija sektorja kriminalistične policije ob pomoči strokovnjakov iz nacionalnega forenzičnega laboratorija. Pri kriminalistični preiskavi so ugotovili, da sta dva osumljenca, 19- in 27-letna državljana Slovenije, doma iz območja Krškega, najprej vlomila v lokal, ga preiskala in zavoljo uničenja sledov povzročila požar. Nato sta zapustila lokal in se umaknila na območje Term Čatež, kjer so ju policisti tudi legitimirali. Bila sta poškodovana, imela sta opekline in bila okrvavljena, tako da so ju z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice, kjer sta ob čakanju na zdravniško oskrbo vlomila še v avtomat s prehrano, kjer sta ukradla sendviče, je povzel Božičnik.

Policisti so oba osumljenca pridržali, v nedeljo pa sta bila privedena na okrožno sodišče Krško, kjer so zoper oba odredili pripor.

Stara znanca policije

Oba sta stara znanca policije, saj je policija, kot je dejal Božičnik, zoper 19-letnika v zadnjih štirih letih podala 38 kazenskih ovadb za različna kazniva dejanja, predvsem s področja premoženjske kriminalitete, kot so vlomi, ropi, tatvine, povzročitev splošne nevarnosti, obravnavana sta bila tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja, kot so grožnje, lahke telesne poškodbe, nasilništvo, preprečitev uradnega dejanja. Zoper 27-letnika pa je policija podala 17 kazenskih ovadb za istovrstna kazniva dejanja.

»Kazenski zakonik za kaznivo dejanje velike tatvine predvideva kazen zapora do pet let, medtem ko je za kaznivo dejanja požiga zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let,« je še dodal France Božičnik.

M. Ž.