Dvorišče Beti kmalu gradbišče

12.2.2020 | 16:30

Župan Darko Zevnik (drugi z leve) in predsednik uprave podjetja CGP d.d. iz Novega mesta Martin Gosenca sta podpisala gradbeno pogodbo za industrijsko cono Beti. Podpisu je prisostvovala tudi izvršna direktorica Beti Maja Čibej. (Foto: M. L.)

Tekstilna tovarna Beti še deluje. Njeno nekdanje območje preurejajo za druga podjetja, na kar se nanaša tudi danes podpisana pogodba. (Foto: M. L.)

Ta del industrijske cone Beti bodo preuredili in ustrezno komunalno opremili. (Foto: M. L.)

Metlika - Metliški župan Darko Zevnik in predsednik uprave podjetja CGP d.d. iz Novega mesta Martin Gosenca sta danes v Metliki podpisala gradbeno pogodbo za komunalno opremljanje v industrijski coni Beti.

Naložba 432 tisoč evrov, od tega bosta prispevali Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 90 odstotkov, razliko bo plačala občina Metlika. Po tej pogodbi bodo zgradili med drugim cesto vodovod in kanalizacijo ter odstranili nekaj objektov. Naložbi sta se pridružila tudi Telekom Slovenije in Elektro Ljubljana.

M. L.

