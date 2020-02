Delavec si je poškodoval prste

12.2.2020 | 19:30

Foto: Arhiv DL

V podjetju na Belokranjski cesti v Črnomlju je malo pred osmo uro zjutraj prišlo do delovne nesreče, v kateri si je delavec poškodoval prste roke. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli in prepeljali zdravstveni dom. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zagorele saje

Na Ulici 11. avgusta v Črnomlju so malo pred pol sedmo uro zjutraj zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, nadzorovali izgorevanje saj, pregledali okolico dimnika s termovizijsko kamero in prepovedali kurjenje do prihoda dimnikarja.

Trk dveh vozil

Ob 11.05 je dežurni pri cestnem podjetju po trku dveh vozil med naseljema Breg in Račica v občini Sevnici z vpojnimi sredstvi posul in počistil iztekle motorne tekočine in pospravil cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. Ž.