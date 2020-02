Prišlo kar 91 krvodajalcev

13.2.2020 | 09:15

Uspešno sta prvič darovala kri.

Gneča je bila je zjutraj.

Prvič in 40-tič

Šentjernej - V osnovni šoli Šentjernej je včeraj potekala prva letošnja krvodajalska akcija, ki jo je novomeško območno združenje rdečega križa organiziralo v sodelovanju z Zavodom za transfuzijsko medicino Ljubljana. »Kljub gripi in ostalim obolenjem, se jih je na naše zadovoljstvo odzvalo kar lepo število. Tako da na Dolenjskem še vedno skrbimo, da krvi res ne bo nikoli zmanjkalo,« je sporočila Mateja Šlajkovec.

Na odvzem te življenjsko pomembne tekočine je prišlo 91 krvodajalcev, na OZRKS Novo mesto pa so iskreno veseli, da se jim je pridružilo kar 11 novih, ki, kot kaže, krvi niso darovali zadnjič, saj so nekateri že obljubili, da se vidijo na junijski krvodajalski akciji. Večina jih je prišla skupaj s sodelavci, tu je namreč kar nekaj podjetij, iz katerih pride res veliko krvodajalcev. »Vidimo torej, da tudi lokalni delodajalci podpirajo krvodajalstvo,« je poudarila Šlajkovčeva.

Prostovoljke KORK Šentjernej so poskrbele za dobro počutje in razdelile malico, ki so jo pripravile kuharice šole.

