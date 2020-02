Gorela slama na kozolcu

13.2.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.33 uri je v Tržiški ulici v Novem mestu gorela slama na kozolcu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so gorečo slamo pogasili in pred ognjem obvarovali konstrukcijo kozolca. Slamo so premetali in s termo kamero pregledali objekt. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Kamence. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1 na izvodu Romi.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 15.00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA2;

- od 8.00 do 15.00 bo prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, izvod Gradnik.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKENCE;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RŽIŠČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP KAMNI POTOK na izvodu KAMNI POTOK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.