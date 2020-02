Pod vplivom alkohola: ogrožala pešce, trčil v zapornico, kršili javni red in mir

13.2.2020 | 08:20

Kot poroča PU Novo mesto, so včeraj okoli 15. ure občani policiste obvestili o voznici osebnega avtomobila, ki naj bi na Seidlovi cesti ogrožala pešce in druge udeležence v prometu. Z vozilom naj bi vozila po pločniku in po levi in desni strani prehitevala druga vozila. Policisti so se takoj odzvali, voznico izsledili, jo izločili iz prometa in odpeljali v prostore za pridržanje. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 49-letna kršiteljica povzročila tudi prometno nesrečo. Vozila je po Seidlovi cesti proti centru mesta in v križišču trčila v avtomobil voznice, ki se je ustavila ob rdeči luči na semaforju. 49-letna voznica je imela v litru izdihanega zraka 1,11 miligramov alkohola (2,3 g/kg). Zoper njo bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in ji zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodoval zapornico na prehodu ceste čez železniško progo

Okoli 14.30 so bili policisti obveščeni, da naj bi voznik kombiniranega vozila na prehodu ceste čez železniško progo v Kandiji trčil v spuščeno zapornico in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so policisti izsledili 65-letnega povzročitelja nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligramov alkohola. Odredili so mu strokovni pregled, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov pa bodo uvedli postopek o prekršku.

Kršitelja pridržali

Nekaj po 20. uri so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz naselja v okoli Novega mesta, kjer naj bi pijan moški kršil javni red in mir, udaril naj bi svojo partnerko in se nedostojno vedel. 20-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Zaradi kršitve javnega reda in miru v okolici Novega mesto so policisti posredovali tudi nekaj po 22. uri. Zbrali so obvestila in ugotovili, da se je 52-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, sprl s svojci in jih pozival k pretepu. Kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, nadaljeval je s kršitvijo in nedostojnim vedenjem, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Ukradel nakit in denar

V naselju Bizeljsko je med 10. in 21. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil nakit in denar.

Poskusi izmika mejni kontroli

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila gruzijski registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu med tovorom našli skrite tri državljane Afganistana in državljana Irana, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V večernih urah so v tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije odkrili še tri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so policisti po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

M. L.-S.