Prihaja nova lekarna

13.2.2020 | 10:05

Vida Čadonič Špelič (Foto: B. B.)

Novo mesto - Mreža lekarn v novomeški občini se bo v kratkem s petih lekarn povečala na šest. Občinski svet je širitev potrdil na nedavni seji, poleg nove lekarne, ki jo bo zasebnica odprla na Drski, pa se bo v roku enega leta iz Ločne v Žabjo vas preselila tudi Lekarna Ločna, ki deluje v okviru javnega zavoda Dolenjske lekarne.

Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da se lekarno lahko ustanovi, če število prebivalcev na gravitacijskem območju lekarne presega 6000 oseb. Ker ima novomeške občina po podatkih iz lanskega leta nekaj več kot 37.000 prebivalcev, lahko na svojem območju dovoli odprtje še ene lekarne. Najhitrejša pri pridobivanju potrebnih dovoljenj in soglasij je bila Lekarna Novak, s sedežem na Novem trgu, ki ima koncesijo za delovanje že od leta 1994.

Nosilka koncesije, direktorica Mateja Novak, namerava novo lekarno odpreti v novem trgovskem centru, ki bo zrasel v križišču Topliške ulice, Ulice Slavka Gruma in Irče vasi. Kot je s sklepom določil občinski svet, mora Lekarna Novak novo lekarno na Drski odpreti v roku enega leta.

Prav tako leto dni ima časa za selitev na novo lokacijo v Žabjo vas tudi Lekarna Ločna. Ta deluje v okviru Dolenjskih lekarn, občina pa se je za selitev odločila iz dveh razlogov. Prvi je ta, da imajo prebivalci krajevnih skupnosti Žabja vas, Gotna vas, Stopiče, Podgrad, Dolž, Regrča vas, Brusnice in Gabrje v primerjavi z drugimi občani Novega mesta slabši dostop do lekarn, drugi pa ta, da je zdravnikov v okolici Lekarne Ločna manj kot pred leti in da je promet te lekarne posledično upadel. Kot je na seji občinskega sveta povedala direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič, ki je tudi predsednica sveta Dolenjskih lekarn, je poslovalnica v Ločni zadnji dve leti poslovala celo z manjšo izgubo.

