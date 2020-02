Z Dolenjskim listom na nepozaben Mediteranski večer z Erosi in Manco Špik

13.2.2020 | 11:10

Romantični Manca Špik, Erosi in Marko Škugor na osvajalski turneji po Sloveniji

Le kaj imajo skupnega priljubljena pevka, ki se zadnjih petnajst let pojavlja na najrazličnejših odrih po vsej deželi, in štirje nadobudni vokalisti, ki so na slovenski popularni sceni šele pred kratkim zacveteli? Na prvi pogled prav nič, a vendar to leto beleži že tretje sodelovanje med MANCO ŠPIK in skupino EROSI. Prvi skupni projekt so uspešno predstavili že predlani, ko so štajerski fantje, vsi po vrsti izjemni in izkušeni vokalisti, stali ob boku visokorasle Gorenjke, ki se je predstavila na Popevki s čutno balado, namenjeno komaj rojeni hčerki Lani. Nedolgo zatem so presenetili s skupnim duetom Bela barka, hitom preteklega poletja, in tako prepletli nadaljnjo ustvarjalno pot.

Manca in Erosi se namreč v februarju in marcu podajajo na veliko skupno koncertno turnejo, poimenovano MEDITERANSKI VEČER, ki bo zajela šestnajst krajev po vsej Sloveniji. V nekaj večjih krajih se jim bo kot poseben gost pridružil tudi prvi glas Dalmacije, zelo priljubljeni tenorist MARKO ŠKUGOR, s katerim kar po vrsti polnijo koncertne dvorane in trge.

Morje, sonce in prijateljstvo kot navdih za koncerte

Mediteran ima nedvomno magično moč tudi nad Slovenci. Lepi spomini na brezskrbna poletja ob morju, bežne ali morda tudi resnejše romance nas dolgo grejejo in s kančkom nostalgije pospešijo bitje srca vsakič, ko zaslišimo znane in priljubljene obmorske melodije …

In prav ljubezen do Mediterana je navdihnila nepozabno doživetje odlične glasbe, v kateri boste začutili žar poletja, neverjetno energijo Mediterana, iskrenih čustev in vsega, kar osrečuje! Vabljeni!

