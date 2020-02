Nora Murićeva trojka potopila Krkine upe

15.2.2020 | 21:05

Kljub bolečemu porazu so Edu Muriću, junaku Ljubljančanov, po tekmi športno čestitali tudi Krkini košarkarji. (Foto: A.F./KZS)

Ljubljana - Po nori trojki Luke Dončića s polovice igrišča na tekmi vzhajajočih zvezd lige NBA, smo svojo noro trojko doživeli še v domačih košarkarskih dvoranah. Žal je ta končala v košu Krke, v zadnjih stotinkah podaljška polfinalne tekme pokal Spar pa jo zadel nekdanji krkaš Edo Murić. Z njo je svojo Cedevito Olimpijo popeljal v finale.

Ivan Ramljak je 0,6 sekunde pred koncem podaljška Krko popeljal do prednosti 92:90, a to ni bilo dovolj za zmago. Po podaji iz avta je žogo dobil Edo Murić, nanj so skočili trije krkaši, a je Murić iz skoka in z eno roko žogo vrgel proti obroču in zadel neverjeten met.

Krka je bila v vodstvu precej več časa kot njen tekmec, najvišjo prednost pa je dosegla na začetku zadnje četrtine, ko je bilo 75:64. Jaka Blažič je z dvema trojkama poskrbel za razburljivo končnico, vseeno pa je bila Krka v zaključku rednega dela bližje zmagi. V zadnjo minuto je vstopila s šestimi točkami prednosti (83:77).

Izničil jih je Filip Krušlin z dvema trojkama. V zadnje pol minute je najprej Glenn Cosey zgrešil poskus za tri točke, na drugi strani pa je za zmago v zadnji sekundi metal Codi Miller-MyIntyre.

Tudi v podaljšku je bila v ospredju Krka, njen junak pa bi lahko postal Ivan Ramljak, ki je zadel zadnje dva koša. Zadnjega z lepim polaganjem, ko je semafor v dvorani Kodeljevo kazal le še šest desetink sekunde do konca. A trener Jurica Golemac je vzel minuto odmora, pravi junak pa je postal Edo Murić, ki je zmagoviti koš opisal kot njegov najbolj nor zadetek v karieri.

Murić je zbral 29 točk (21 v drugem polčasu in podaljšku) in enajst skokov za statistični indeks 37. Miller-McIntyre je dodal 15 točk in 12 podaj. Pri Krki, ki je zadela petnajst trojk (sedem različnih igralcev), je Jure Balažič zbral 23 točk (15 v prvem polčasu, met za tri točke 5:5), 18 jih je dosegel Ivan Ramljak, 14 pa Luka Lapornik.

Drugi finalist je Koper Primorska, ki je v polfinalu zaključnega turnirja na Kodeljevem premagali Helios Suns z 80:72.

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 800, sodniki: Majkič (Hrastnik), Nedović (Kranj), Špendl (Maribor).

* Cedevita Olimpija: Krušlin 12, Hopkins 9 (3:4), Murić 29 (9:9), Mulalić 2, Miller-McIntyre 15 (3:4), Blažič 14 (4:5), Zagorac 3, Marinković 9 (1:2).

* Krka: Cosey 7 (2:2), Pašalić 7 (2:2), Đapa 8, Balažič 23 (4:5), Stergar 2 (2:2), Jošilo 13 (3:4), Lapornik 14 (3:4), Ramljak 18 (3:4).

* Prosti meti: Cedevita Olimpija 20:24, Krka 19:23.

* Met za tri točke: Cedevita Olimpija 9:34 (Krušlin 4, Murić 2, Blažič 2, Zagorac), Krka 15:35 (Balažič 5, Lapornik 3, Jošilo 2, Đapa

