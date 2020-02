Gorela zapuščena vozila

16.2.2020 | 08:05

Foto: Arhiv DL

V Kerinovem grmu v občini Krško so malo šo četrtu uri zjutraj gorela štiri zapuščena vozila. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Zagorelo pod nastreškom

V Tržiški ulici v Novem mestu pa je sinoči malo pred 20. uro zagorelo pod nadstreškom ob stanovanjskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so začetni požar omejili in pogasili. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo raziskale vzrok in višino škode.

M. Ž.