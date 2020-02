Mestni derbi dobila Krka

16.2.2020 | 08:40

Gledalci so včeraj videli dokaj izenačeno srečanje. (Foto: NTK Krka)

Novo mesto - V petem krogu 1. SNTL je bilo vroče v novomeški dvorani Drgančevje, kjer je domača Krka v mestnem derbiju s 5:3 premagala Športno društvo SU.

Na prvem novomeškem obračunu med Krko in ŠD SU-jem so gledalci videli skoraj triurni maraton. Gostje so v svojih vrstah sicer imeli Uroša Slatinška, ki je še pred nekaj leti s Krko osvajal naslove ekipnih državnih prvakov, zdaj pa vodi ŠD SU, za katerega je prinesel vse tri zmage. Vendar to ni bilo dovolj za končni uspeh, saj v domači ekipi sta po dvakrat zmagala Lorencio Lupulescu in Tilen Novak, eno v uvodnem dvoboju proti Jožku Omerzelu pa tudi Neven Krković, so dogajanje povzeli na Namiznoteniški zvezi Slovenije.

Krka je na prvenstveni lestvici na petem mestu, ŠD SU pa na sedmem.

M. Ž.