Razmišljate o mali čistilni napravi? Imajo javni razpis za sofinaniranje

16.2.2020 | 11:00

Primer male komunalne čistilne naprave. (Foto: Komunala Sevnica)

Sevnica - Občina Sevnica je objavila javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v njihovi občini v letu 2020.

Predmet razpisa je sofinanciranje postavitve malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode manjših od 50 PE (populacijskih enot) in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov, vključno s hišnimi črpališči, na javno kanalizacijo pri obstoječih stanovanjskih objektih, so pojasnili na občini.

Zainteresirani lahko oddajo vlogo na predpisanih obrazcih do porabe razpoložljivih sredstev v proračunu. Več informacij, razpisna dokumentacija in pogoji za prijavo na razpis so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica.

M. Ž.