Parkirni kaos na cesti mimo blokov

16.2.2020 | 12:30

Avtomobili so pri blokih na Mestnih njivah parkirani vzdolž celotnega pločnika. Cesta je dvosmerna, srečevanje dveh vozil pa praktično nemogoče. (Foto: arhiv KS Mestne njive)

Obnovljeno francosko znamenje na koncu Lamutove ulice, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. (Foto: Arhiv KS Mestne njive)

Novo mesto - Pri blokih na Mestnih njivah vlada parkirni kaos, avtomobili so parkirani tudi na cesti, kjer poteka dvosmerni promet, tako da je srečanje vozil praktično nemogoče, je opozoril eden tamkajšnjih prebivalcev.

Da je prometna problematika zelo pereča, ki jo poleg zgoraj napisanega dopolnjuje še povečan promet po ozki Cankarjevi ulici – to namreč za bližnjico na Seidlovo cesto uporablja ogromno ljudi, se zavedajo tudi na Krajevni skupnosti Mestne njive, kjer so si za prednostno nalogo letošnjega leta postavili celovito ureditev prometnega režima.

Ta bo bistveno izboljšala kakovost bivanja in varnosti vseh krajanov, pa tudi šolarjev, ki za dostop do osnovne šole Center in Gimnazije koristijo tako Seidlovo kot Cankarjevo in Koštialovo cesto, je poudaril predsednik krajevne skupnosti Istok Zorko in dodal, da so pripravo prometne študije prijavili tudi na poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti.

»Na Mestne njive se iz glavne Seidlove ulice lahko dostopa iz treh strani, in sicer prek semaforiziranega križišča pri trgovini Motoroil na Koštialovo, po Cankarjevi ulici in mimo pokopališča v Ločni na Koštialovo. Z vidika varnosti sta zadnja dostopa problematična, saj se zaradi ozkega cestišča ne moreta srečati dve vozili oz. je srečevanje mogoče le z umikanjem na zasebna zemljišča, če je prostor. Velikokrat morajo vozniki tudi voziti vzvratno do prvega zasebnega dvorišča, s čimer pa nekateri lastniki niso zadovoljni. Pred časom prenovljena Koštialova ulica, ki naj bi bila glavna dostopna in izstopna cesta, pa sameva, še posebej odkar je v križišču pri Motoroilu semafor, ki po naših opažanjih ni usklajen, in zaradi dolgega čakanja na zeleno luč večina voznikov uporablja Cankarjevo,« je orisal Zorko.

Prometna varnost se zaradi strmega cestišča s Cankarjeve na Seidlovo cesto bistveno poslabša pozimi, kjer je v jutranjem času zelo veliko šolarjev, na tem delu sta namreč tudi avtobusni postajališči. Če je cestišče mokro ali zasneženo, pa se je že velikokrat zgodilo, da vozilu zaradi omenjene strmine ne uspe zaustaviti pred prehodom za pešce, je nadaljeval Zorko. Glede problematičnega parkiranja na Mestnih njivah pa pridal, da je težava, da je gostota prebivalcev tam velika, parkirišč pa malo, saj v času gradnje blokov pred desetletji niso predvideli tolikšnega števila avtomobilov.

Člani sveta krajevne skupnosti so v prijavi projekta na novomeško občino že nanizali možnosti, ki niti ne bi veliko stale, bi pa rešile prometno zagato in predvsem izboljšale stanje varnosti. »Predlagamo, da bi se omogočilo stalno zavijanje v desno s Koštialove na Seidlovo cesto, s čimer bi ta postala uporabnejša, saj ne bi bilo dolgotrajnega čakanja na zeleno luč na semaforju, in bi tako razbremenilo dostop prek Cankarjeve. Tam naj bi v enem delu postala enosmerna ulica, v drugem pa bi jo zaprli in namenili izključno lokalnemu prometu. Promet na Mestnih njivah bi bil lahko urejen enosmerno krožno mimo blokov do kapelice in nato levo po delu Cankarjeve nazaj do Mestnih njiv in Koštialove ceste. Na ta način bi ohranili dovolj parkirnih mest, ves promet pa z območja Mestnih njiv speljali do glavne Koštialove in do semaforja,« je pojasnil Zorko. Na odločitev občine o sofinanciranju projekta še čakajo.

V Krajevni skupnosti Mestne njive so nedavno končali obnovo poznanega francoskega znamenja. Od 5.900 evrov, kolikor je bila vredna, so dva tisočaka dobili lani na razpisu novomeške občine za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, 500 evrov je prispeval novomeški Revoz, ostalo pa je pokrila krajevna skupnost.

M. Ž.