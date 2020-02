Padel s strehe

16.2.2020 | 18:20

Foto: Arhiv DL

V Globokem v občini Brežice se je malo po 17. uri pri padcu s strehe objekta poškodoval delavec. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju ustrezno oskrbeli in z reševalnim vozilom prepeljali v Urgentni center Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorela trava in podrast

V bližini naselja Brege v občini Krško je malo pred pol drugo popoldne gorelo v naravnem okolju. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar, ki je zajel okoli hektar stare travnate površine pogasili. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.40 pa je pri Čudnem selu v občini Črnomelj gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Črnomelj so požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov omejili in pogasili.

M. Ž.