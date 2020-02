Sinoči dva dimniška požara

17.2.2020 | 07:00

Sinoči ob 18.16 uri so na Semiški cesti v Črnomlju v večstanovanjskem objektu gorele saje v dimniku. Gasilci PGD Črnomelj so očistili dimnik, okolico pregledali s termo kamero ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ob 19.49 pa so se v naselju Oklukova gora, občina Brežice, v dimniku stanovanjske hiše vnele saje. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Pohanca, PGD Sromlje in PGD Brežice, ki so goreče saje pogasili in pregledali dimnik s termovizijsko kamero.

Zgorelo poslopje ob hiši

Ob 16.19 je na Peščeniku v občini Ivančna Gorica ob stanovanjski hiši zagorelo poslopje velikosti 10 x 6 metrov. Požar je zajel celotno stavbo, v kateri je bila hranjena navlaka. Požar so pogasili gasilci iz PGD Višnja Gora, Stična in Kriška vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanmi iz TP DOBRAVA 2 PRI ŠKOCJANU.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12.00 do 14.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP VRH NAD MOKRONOGOM, izvod BREZOVICA med 8.00 in 13.00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP BOŠTANJ 2 izvod ANDROJNA danes med 8:00 in 11:00 uro in na območju TP Tolsti vrh med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.