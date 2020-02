Kako pri nas pripravljeni na koronavirus?

17.2.2020 | 08:55

Strah pred virusi - maske so vse bolj iskane.

Novo mesto, Brežice - V novomeški in brežiški bolnišnici so pripravljeni ne le na gripo, ki razsaja v teh dneh, ampak tudi na koronavirus, novi virus, ki je z novim letom prišel s Kitajske, iz mesta Vuhan in so ga poimenovali 2019-nCoV oz. covid-19. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila izredne zdravstvene razmere po svetu.

Znaki koronavirusa so podobni kot pri gripi, večinoma so blagi, lahko pa vključujejo vročino, kašelj in oteženo dihanje. Vse to so značilnosti pljučnice, zato je za okuženost potrebno mikrobiološko testiranje. Inkubacijski čas, v katerem ima oseba nalezljivo bolezen, ne pa še vseh simptomov, traja od dve do 14 dni.

Težak potek bolezni ima okrog petina zbolelih. Večina ljudi, zlasti mladih in zdravih, koronavirus preboli brez težav, previdnost pa je potrebna pri starejših, kronično bolnih, manj imunsko odpornih.

Prva smrtna žrtev v Evropi

Strokovnjaki se trudijo za razvoj cepiva, s katerim bi preprečili širjenje koronavirusa, menda naj bi že aprila začeli prvo fazo kliničnega preizkušanja na ljudeh. Novi koronavirus je doslej terjal življenja že preko 1.500 ljudi, prva smrtna žrtev je bila nedavno tudi v Evropi, v Franciji, okužilo pa se je več kot 67 tisoč ljudi po svetu. V Sloveniji za enkrat okužbe s koronavirusom še niso zaznali, sicer pa nasploh število potrjenih primerov narašča in se dnevno spreminja.

Bolnišnici imata izdelan plan

Milivoj Piletić, dr.med., specialist interne medicine.

»V primeru pojava suma okužbe na novi koronavirus (2019 nCoV) imamo jasna navodila Ministrstva za zdravje in NIJZ-a o načinu obravnave teh pacientov. Na podlagi navodil smo izdelali notranji akcijski plan in algoritem obravnave tovrstnih pacientov. Karantensko izolacijo bomo omogočili za osebe s sumom na okužbo, dokler okužbe ne ovržemo ali dokažemo. Oboleli z dokazano okužbo bodo po trenutnih navodilih usmerjeni na kliniko v Ljubljano,« pravi strokovni direktor novomeške bolnišnice Milivoj Piletić, dr.med., specialist interne medicine.

Strokovna direktorica Mojca Savnik, dr. med., iz brežiške bolnišnice pa pove, da so za primer okužb s korona virusum pripravljeni kot na vsako epidemijo okužb. »Imamo izdelan algorizem ravnanja v primeru epidemije okužbe, kjer je navedena klinična pot vstopa in obravnave v urgentnem centru in namestitev v izolacijskih sobah na oddelku,« pove.

